Cristais para proteção: saiba como usar

Os cristais para proteção têm sido uma ferramenta muito usada por pessoas. A prática que já é bem antiga, possui propriedades energéticas que melhoram nosso bem-estar e elevam nosso espírito.

“Eles vibram em frequências diferentes e nos ajudam a liberar qualquer energia que não nos sirva. Portanto, os cristais são ferramentas importantes quando você precisa de alguma proteção em sua vida”, afirma Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma iQuilíbrio.

A espiritualista ainda explica que é importante que você escolha aquele que mais se encaixe no seu momento atual, estimulando os aspectos que devem ser melhorados e ajudando nos problemas que devem ser resolvidos. Você pode deixar que a sua intuição indique qual o cristal mais adequado para o seu momento.





Por isso, Viveiros elencou cinco cristais. Saiba um pouco de cada um, escolha o ideal e aproveite.

Turmalina negra – Cristal de proteção





A turmalina preta é um poderoso cristal de cura e um protetor. A sua energia ajuda a ancorá-lo e a fazê-lo sentir-se em paz. Especificamente, a turmalina preta é usada para bloquear ataques psíquicos (qualquer energia negativa vinda de uma pessoa em sua direção) e ajuda a quebrar padrões de pensamento negativo. Se você perceber que está sentindo uma ansiedade intensa, a turmalina negra o trará de volta ao centro e o ajudará a recuperar sua confiança. Este cristal para proteção bloqueia todas as vibrações negativas e é ótimo para adicionar à sua coleção.





Cor: preto.





Como usar: a turmalina preta é ótima para usar durante a meditação, pois você visualiza do que deseja proteção. Talvez sejam pensamentos negativos, ansiedade ou proteção contra a energia prejudicial dos outros. A turmalina preta pode ser usada (ou mantida no bolso) para que você tenha uma bolha protetora ao seu redor.

Obsidiana





Você pode notar muitos cristais pretos fazendo esta lista, e isso é intencional. A obsidiana absorve energia negativa, da mesma forma que a cor preta absorve todas as cores. Obsidiana – que é vidro vulcânico, ou essencialmente lava derretida – ajuda a enfrentar o que quer que esteja pesando ou quaisquer vibrações prejudiciais enviadas em sua direção. Como está sempre absorvendo energia negativa ao seu redor, essa pedra precisa ser limpa com frequência. Também pode ajudar a destacar a verdade de que você pode estar se escondendo de si mesmo, o que é ótimo, contanto que esteja disposto a aceitar o que está bem na sua frente.





Cor: preto.





Como usar: a obsidiana deve ser colocada ao redor da casa, especialmente nas entradas. Dessa forma, quando a energia negativa entra em seu espaço, ela não sai pela porta da frente. A obsidiana vai absorver a energia e emitir vibrações positivas de volta, protegendo você de tudo o que o rodeia.

Ametista





Se você trabalha com cristais há algum tempo, pode não saber por que a ametista está nesta lista. Esta pedra é conhecida por ajudar com dores no corpo, digestão, cura do terceiro olho e muito mais. Mas a ametista também é um grande cristal para proteção; ajuda a promover energia calma e serena e protege contra opressão. A ametista oferece proteção espiritual e emocional e protege sua paz.





Cor: roxo.





Como usar: a ametista é versátil, portanto, você pode usá-la de várias maneiras. Muitos iogues guardam-no no bolso, usam-no em um colar ou guardam-no em casa. Se você quiser alguma proteção adicional, coloque ametista sob o travesseiro enquanto dorme para que ela possa funcionar para você mesmo quando você não estiver trabalhando.

Quartzo Transparente





O quartzo é um daqueles cristais bons para quase tudo. O quartzo transparente pode absorver a energia de outros cristais dos quais está próximo. Portanto, se, por exemplo, você usar outro cristal para proteção, o quartzo transparente amplifica sua energia e manifestará ainda mais proteção em sua vida. Usado sozinho, o quartzo transparente limpa a energia, o que significa que você pode usá-lo para liberar qualquer coisa que não esteja mais servindo a você.





Cor: branco, transparente.





Como usar: o quartzo transparente é uma pedra de limpeza, portanto, é obrigatório usá-lo e colocá-lo no bolso. No entanto, a melhor maneira de utilizar este cristal é movendo-o suavemente para cima e para baixo na frente do seu corpo e segurando-o próximo ao seu coração, o que protege sua energia e libera qualquer negatividade do corpo.

Pirita





A pirita, também conhecida como “ouro do tolo”, é um lindo cristal que guarda sua energia. Se você já esteve em uma loja de cristais, provavelmente já viu essa beleza. Sua cor dourada tem o objetivo de manifestar abundância, despertar confiança e, o mais importante, oferecer proteção. A pirita ajuda você a liberar energia negativa e a manifestar mudanças positivas em sua vida.





Cor: dourado.





Como usar: a pirita pode ser colocada em qualquer lugar e ainda assim ter um efeito na sua vida. Guarde-o no bolso ou coloque-o em toda a casa. Limpe-o frequentemente com quartzo transparente e sua energia abundante irradiará com você aonde quer que vá.





“Todos os cristais de proteção tem propriedades diferentes e podem ser usados ​​para apoiá-lo de várias maneiras. Cristais para proteção podem proteger contra energia negativa e incutir uma sensação de segurança e calma”, conclui Viveiros.