Cromoterapia: o que significa usar a mesma cor de roupa que outra pessoa?

Todas as coisas possuem energia. Sejam objetos, pessoas, animais… e as cores. Sim! As cores também vibram energia. Você já deve ter chegado para trabalhar e se deparado com uma ou mais colegas de trabalho com a mesma cor de roupa que você escolheu, não? Mas, afinal, o que significa pessoas que usam a mesma cor de roupa?

A Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, explica que usar a mesma cor de roupa significa que duas pessoas estão absolutamente vibrando com as mesmas energias e, muitas vezes, precisando da cura das mesmas cores.

“Se você e um amigo usam a cor azul, pode ser que vocês precisam de tranquilidade, cura e paz. Mas se ambos usam vermelho, pode ser que precisem de mais energia, força, determinação e coragem. Ambas as situações são somente exemplos. Mas, no dia-a-dia, é comum que troquemos de energia com aqueles com quem convivemos e essa troca fica cada vez mais clara quando essas sintonias acontecem”, aponta.





A astróloga ainda explica que, para a cromoterapia, as cores têm efeitos emocionais nas pessoas, permitindo que criem estados que facilitem o bem-estar e resetem todos os efeitos e energias negativas. Algumas pessoas utilizam fibras óticas na criação de diversos pontos de luz, incontáveis, e de múltiplas cores, como se fosse um céu estrelado.

“O ambiente iluminado é capaz de mudar, nos permitir a sentir as mudanças no ambiente, que são efeitos da cromoterapia. O uso da cromoterapia na forma de ambiente iluminado ou de céu estrelado utilizando fibra ótica são técnicas amplamente difundidas em banhos, spas e piscinas que colocam luzes debaixo da água. Algumas pessoas vinculam as luzes aos chuveiros de casa e podem alterar as cores de acordo com as energias que estejam precisando naquele momento. Todas as possibilidades são importantes para a cromoterapia”, explica.





Como a cromoterapia se relaciona ao meu guarda-roupa?





A cromoterapia é uma forma de energia de cura por meio das cores e dos espectros de luz. Todas as cores possuem ondas de frequências específicas e que fazem com que nós, seres humanos, interpretemos através da retina dos nossos olhos. As cores são partes desse espectro de frequência de luz, que é naturalmente refletido em certos objetos. As cores podem significar sentimentos, emoções e recados do nosso corpo de forma consciente, ou não.





Ou seja, a cromoterapia pode estar presente em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu guarda-roupas. Quando utilizamos determinadas cores e outras pessoasusam a mesma cor de roupa, significa que as nossas emoções estão nos permitindo receber as vibrações daquelas cores.





Isso significa que quando acordamos, olhamos para o guarda-roupas e escolhemos uma cor, estamos, na verdade, pedindo ao nosso subconsciente que nos dê aquela energia de que precisamos.





O significado das cores na cromoterapia: como escolher as roupas?





Verde: o verde é considerado um dos mais curativos entre todas as cores.





Como o verde é a cor das árvores e grama, é uma escolha de cor maravilhosa para usar sempre que quiser se sentir mais em sintonia com a mãe natureza. Verde, em geral, representa a estação da primavera e um novo crescimento.





Escolha verdes brilhantes e mais claros para usar sempre que estiver embarcando em algo novo ou quiser virar uma nova página.





Usar tons mais profundos de verde, como esmeralda ou floresta, é adequado sempre que você quiser se aprofundar nas energias da terra, um grande recurso para rejuvenescer suas energias vitais.





Azul: usar azul ajuda a criar um local de calma e serenidade.





Vestir tons de azul do oceano é especialmente calmante. Índigo ou azuis mais escuros podem oferecer mais uma sensação de zona de conforto, quase como se você estivesse afundando em uma piscina de água quente.





Os azuis claros podem ser maravilhosamente edificantes, um bom tom de azul para escolher se você estiver se sentindo um pouco nervosa ou nervoso.





Cinza ou Preto: vestir tons de cinza e preto pode ser depressivo.





Vamos enfrentá-lo, preto e cinza são básicos da moda. Todos nós temos o terno preto básico ou calça social preta que são obrigatórios para uma série de ambientes sociais diferentes. Além do número de alças finas que você tem pendurado na parte de trás do armário, você provavelmente escolhe usar preto porque prefere se misturar e não fazer qualquer declaração.





Vestir preto permitirá que você seja discreto em ambientes sociais, se essa for a sua intenção.





Laranja: a cor laranja te impulsiona a sair para o mundo e criar algo grandioso!





Laranja é uma cor de alta energia. Seus sucos de criatividade são extremamente inebriantes e com sabor adocicado. Usar laranja é divertido e pode fazer você se sentir bem brincalhão. Os artistas adoram brincar com tons de laranja.





Vermelho: o vermelho pode realmente dar um soco quando necessário.





O vermelho é uma cor muito poderosa e por isso é normal encontrar pessoas que usam a mesma cor de roupa nesse tom. Mas para você, lembre-se de usar o vermelho sempre que sentir necessidade de demonstrar confiança ou quiser aumentar sua autoestima. No entanto, esteja ciente de que usar muito vermelho pode fazer uma pessoa parecer um pouco intimidante para outras pessoas que podem não ter autoconfiança em si mesmas.





Usar tons mais escuros de vermelho pode parecer um pouco sombrio. Então, se você estiver com vontade de ficar de mau humor, vá em frente. Marrom, embora seja um tom de vermelho profundo, se você conseguir retirá-lo, pode refletir um pouco de sutileza, se não o deixar para baixo.





Visualizar a cor vermelha pode ajudar a ancorar suas energias, de modo que qualquer pessoa que tenha tendências “voadoras” se beneficiará com o uso de vermelho para servir como um lembrete mental para se ancorar ao longo do dia.





Amarelo: o amarelo é a cor perfeita para usar sempre que seu espírito precisar de um incentivo.





Amarelo carrega as mesmas qualidades curativas associadas ao sol. Ele oferece calor, otimismo e luz.

Todos os tons de amarelo e dourado irão alegrá-lo e ajudá-lo a se sentir mais feliz. Usar o amarelo pelo mundo faz uma afirmação. Mostra sua visão ensolarada. Com certeza, o amarelo é uma cor alegre!





Branco: vestir-se de branco ajudará a reduzir quaisquer sentimentos persistentes de decepção ou trabalho pesado.





O branco representa limpeza e novos começos. Vestir uma blusa branca dá a sensação de ter a oportunidade de começar o dia do zero. Usar uma vestimenta branca, desde que não tenha descolorido por muito tempo lavado, pode oferecer uma aparência nova e brilhante.