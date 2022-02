Cuidados com o cabelo: passo a passo e 10 produtos para uma hidratação poderosa

Cabelo ressecado, sem brilho, fios quebradiços com pontas duplas ou frizz - tudo isso é sintoma de falta de hidratação. Hoje há um arsenal de aliados na tarefa de conquistar fios saudáveis: pré-xampu, umectação, cronograma capilar, sem contar a lista de ingredientes (alguns inclusive vindos do skincare) para devolver água para os fios, dar maciez, brilho e movimento. Vem saber mais.

Pré-xampu

Como o nome diz, essa técnica prevê um passo antes da lavagem. Geralmente, são aplicadas máscaras de tratamento superhidratantes para evitar o ressecamento causado pelo xampu. "Essa é uma boa estratégia para cabelos cacheados e crespos, que são naturalmente mais secos e sensíveis. A ideia é aplicar o produto em toda extensão do fio, por 10 minutos antes da lavagem, de uma a duas vezes na semana", ensina a dermatologista Larissa Oliveira, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).





Umectação





Quando o cabelo está muito danificado ou passou por um processo químico agressivo (como descoloração), vale apelar para a umectação. "Ela consiste em utilizar óleos vegetais ou produtos ricos nesses óleos, que aumentem a hidratação dos fios ressecados, sem viço e com frizz. A função é repor a cada semana os nutrientes perdidos com calor da escovação, com a lavagem e outros agressores externos", fala Larissa.

Vários óleos podem ser usados desde óleo de argan, óleo de coco extra virgem, óleo de jojoba, óleo de rícino. "A frequência de umectação varia de acordo com a demanda dos fios. Em geral para cabelos mais ressecados e cacheados a indicação é de uma vez na semana", diz ela.



O hair stylist Nando Ardessore, cabeleireiro do salão us3, em São Paulo, ensina: "Coloque óleo na extensão do fio às pontas, deixe por até 6 horas e lave. Há inclusive produtos de uso noturno, superpráticos: você aplica, vai dormir e acorda pronta para o banho", diz ele.



Nando fala que o procedimento é indicado para cabelo crespo, grosso ou que passou por muita química. "A umectação tira o frizz e aumenta o brilho, além de nutrir. Mas indico para cabelos que estão super sensíveis, expostos à muita química, ao sol."





Cronograma capilar





Todos os tipos de fio – desde o liso asiático ao cabelo afro - se beneficiam do cronograma capilar, que nada mais é que organizar a frequência de uso dos diferentes tipos de tratamentos capilares – nutrição, hidratação e reconstrução. "Todo cabelo necessita de hidratação (reposição de água), nutrição (reposição de nutrientes) e reparação/reconstrução (reposição de proteínas para aumentar a densidade da fibra capilar). Porém a frequência de uso de cada um desses produtos varia de acordo com o tipo e a necessidade de cada fibra capilar", observa Larissa.



Cabelos mais secos e com frizz se beneficiam mais da presença de nutrientes à base de óleos, enquanto fios finos e porosos ou descoloridos necessitam de uma frequência maior de produtos reconstrutores, com queratina.



"É importante fazer hidratações regulares. Apesar da maior umidade relativa do ar, da exposição à água do mar e da piscina, os cabelos no verão tendem a ressecar", avisa a dermatologista Patricia Mafra, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). "A rotina pode variar de acordo com a exposição aos fatores como a água do mar, cloro da piscina? Mas uma média ideal é de uma vez a cada 15 dias, no mínimo." E ainda explica que fios tingidos ou descoloridos pedem hidratações mais intensas.





Ativos-chave





Ácido hialurônico, pantenol, ceramidas, manteiga de karitê? A gama de ativos nos produtos capilares é enorme. Por isso montamos um guia rápido para você não se perder e escolher certo. "Quando o foco é recuperação e hidratação dos fios você deve procurar por ativos como ceramidas, alantoinas e pantenol, que têm a capacidade reparadora e protetora da fibra capilar. Já priorizar produtos que contenham óleos, como a manteiga de Karité, óleo de coco, rícino, argan, aumentam a lubrificação da haste e diminuem a chance de quebra", fala Larissa. Já o ácido hialurônico, conhecido ativo do skincare, vem para devolver e reter água nos fios, aumentando a hidratação.





