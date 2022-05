Dia das mães: dicas para praticar exercícios físicos com a família

Fazer exercícios físicos regularmente é um hábito saudável que pode trazer benefícios por toda a vida. Por isso, ao ter filhos, é recomendável inseri-los o quanto antes em um estilo de vida saudável. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

"É uma maneira de todos se relacionarem por meio de uma experiência compartilhada, além de incentivar as crianças a gastarem energia de maneiras positivas, ajudar a criar autoconfiança e ser uma grande diversão, tanto para os pais quanto para os filhos", destaca Liora Bels, especialista em bem-estar do Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial.

Para a especialista, os adultos geralmente encaram os exercícios físicos como um esforço, mas as crianças podem ver os treinos como uma nova oportunidade de diversão a ser explorada. "Ao praticar uma atividade com a família, a ideia é manter o ambiente divertido e sem pressão", recomenda. "Separe um tempo específico para o treino em família, envolva seus filhos no planejamento da atividade e misture jogos, brincadeiras e exercícios de treino mais tradicionais", completa.

Para quem quer se exercitar dentro e fora de casa, o Freeletics reuniu algumas dicas que ajudam a aproveitar as sessões de treino em família e transformá-las em momentos de boas recordações.



1. Sempre comece com aquecimento e termine com desaquecimento



Independentemente do plano para o treino em família, é interessante criar o hábito de fazer um aquecimento antes da atividade principal e um desaquecimento depois. “Isso evita lesões durante os exercícios e favorece uma recuperação rápida posteriormente. Além disso, para as crianças, mostra que as atividades seguem uma estrutura, dando a sensação de início, meio e fim”, explica Liora.

Exercícios simples como pulos no lugar ou polichinelos são excelentes opções para aquecimento e, para o desaquecimento, alguns alongamentos, como o de ombros, braços ou alcançar os dedos do pé. “É uma ótima oportunidade para ensinar às crianças a importância desses movimentos”, pontua.





2. Envolva a família em brincadeiras simples



O pega-pega, por exemplo, é uma brincadeira clássica que diverte a família inteira. Além de ajudar as crianças a desenvolver foco, reflexos e a resistência respiratória de todos.

A dança é outra maneira da família se envolver ativamente com uma música que todos gostem. “Escolham em conjunto algumas músicas agitadas e façam uma “festa dançante”, na qual todos fazem seus próprios movimentos de dança enquanto a música está tocando”, ressalta Liora.

Os treinos em família são ótimas oportunidades para ensinar aos filhos exercícios básicos com peso corporal que todos podem fazer juntos. Entre eles estão opções como abdominais, agachamentos e flexões. “A atenção deve ser redobrada com a execução do movimento correto”, explica a especialista.

“Incluir essas ideias nos treinos traz vários benefícios, elas ajudam seus filhos a entender o que é uma boa execução, além de deixá-los acostumados com os exercícios que poderão usar nos treinos à medida que crescerem, para que o básico pareça fácil e familiar quando estiverem maiores”, completa.



3. Faça brincadeiras com objetos

Com alguns objetos, como bola ou corda , a gama de exercícios lúdicos aumenta muito. Ver quem consegue pular corda mais vezes sem errar, ou fazer uma pista de obstáculos e cronometrar o tempo que cada um leva para conduzir uma bola por ela são algumas sugestões de Liora. A ideia é ser criativo para que todos se divirtam enquanto se movimentam o máximo possível.

“Outra alternativa bem interessante para filhos de todas as idades é uma caça ao tesouro. Simples de fazer, basta esconder alguns itens com pistas e acompanhar as crianças em um passatempo que trabalha o corpo e mente”, destaca.



4. Aproveite ao ar livre



Treinar em família também pode ser tão simples quanto sair para fazer uma caminhada, corrida ou passeio de bicicleta pela natureza. É uma maneira fácil de envolver todos em uma prática de cardio, passando tempo juntos enquanto desfrutam do meio ambiente. Estudos indicam que passar tempo na natureza melhora o humor, reduz o estresse e pode aumentar os níveis de vitamina D em dias ensolarados.

“Planejar um trajeto na sua vizinhança ou em áreas verdes locais é um ótimo começo”, ressalta Liora.



5. Faça lanches saudáveis