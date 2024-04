Dia do Beijo: veja três sinais de que o beijo agradou (e muito) no primeiro encontro

“O cérebro utiliza o beijo como um meio de avaliar a adequação com a outra pessoa, possibilitando determinar se ela seria ou não a parceria ideal”, afirma a terapeuta sexual Claudia Petry, membro da SBRASH (Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana) e especialista em Educação para a Sexualidade pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

De fato, segundo uma pesquisa conduzida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, o beijo desempenha o papel de uma avaliação inicial do outro e é uma ação que, mesmo de maneira inconsciente, auxilia na análise da compatibilidade entre os parceiros.

Para além de uma demonstração de amor, o beijo tem funções e efeitos que podem ser indispensáveis para se formar um casal. Um estudo feito com quase duas mil pessoas pela Universidade de Albany, no Canadá, descobriu que, para 60% das mulheres, é um fator crucial para o início de um relacionamento.

Comemorado em 13 de abril, o Dia do Beijo é uma data que homenageia uma das mais significativas maneiras de demonstrar carinho . A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional define o beijo como “expressão de afeto fundamental para fortalecer e manter os laços”.

De acordo com um estudo da Universidade de Chicago, 70% das mulheres disseram sentir ansiedade antes do primeiro encontro, e 60% dos homens experimentaram o mesmo sentimento, mas com menos intensidade.

Para Monica Machado, psicóloga e fundadora da Clínica Ame.C, e pós-graduada em Psicanálise e Saúde Mental pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein; o medo de ser julgada ou rejeitada geralmente é maior entre as mulheres, principalmente para as que não conseguem firmar um relacionamento.





“Baixa autoestima, pressões estéticas, experiências anteriores negativas e, claro, o receio de não corresponder ao beijo tão esperado, são alguns dos inúmeros motivos por tanta ansiedade”, completa a psicóloga.

