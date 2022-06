Dia dos namorados: surpresa ideal para o namorado de cada signo

Flores, presentes, surpresas e tudo de mais romântico para esse dia, por favor. Dia 12 é celebrado o dia dos namorados, e é sempre uma data muito especial para os casais, trisais e talvez até para os casos indefinidos. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

E, claro, quando o compromisso já tem um certo tempo fica mais fácil presentear. Mas, se você acabou de iniciar o relacionamento e não sabe como surpreender a pessoa que você ama, a astrologia pode te ajudar nessa tarefa.

“Para escolher o presente ou a surpresa ideal, a astrologia sempre é uma ótima aliada. Isso porque ela te mostrará muito sobre a personalidade e comportamentos de alguém, o que gostam e até como conquistá-los. E se você souber onde a Vênus se encontra no mapa astral da pessoa, melhor ainda, afinal o Vênus é o planeta do amor e tem muita influência nos relacionamentos”, explica Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Com isso, confira a surpresa ideal para cada signo.



Áries - Um programa esportivo à dois



As arianas são regidas por Marte e isso torna a personalidade dessas nativas forte. Para surpreendê-las, um esporte radical que pode ser feito a dois é ideal. Por exemplo, saltar de paraquedas ou fazer um raft de casal. Elas vão amar essa programação porque odeiam cair na mesmice e viver uma rotina eterna. A prática esportiva vai trazer muita diversão para esse casal.





Touro - Um jantar especial





Tirar um bom proveito de todos os prazeres da vida é algo até natural para uma taurina. Isso porque é característico da personalidade delas esse gosto, elas são sensoriais. Isso significa que tudo que ative o sistema sensorial as agrada – por exemplo, comer, beber, beijar, abraçar. Sabendo disso, não é preciso muito para entender que a surpresa perfeita é uma refeição bem trabalhada e bons drinks para acompanhar. Capriche no cardápio!





Gêmeos – Um passeio cultural para bater papo depois





As nativas de Gêmeos gostam de conversar porque a comunicação é uma das qualidades mais fortes delas. Afinal, Mercúrio é seu planeta regente. Para surpreender sua parceira, que é do signo de Gêmeos, é necessário fazer algo que renda assunto para os dois. Ou seja, algo que estimule a melhor qualidade delas. Que tal um passeio cultural? Uma ida ao museu, cinema, teatro ou a um passeio pontual são programações que vão fazer elas se sentirem mais inteligentes e elas amam isso.





Câncer – Ida ao motel





As nativas de Câncer são super românticas, até porque esse é o signo mais sentimental do zodíaco. Sempre que estão apaixonadas, doam-se por completo porque é o que o coração manda fazer. São carinhosas e todo dia será propício para ser comemorado por elas. A surpresa ideal seria uma escapada da rotina direto para o grande M. Não é sobre luxo e, sim, sobre diversão. Escolha um motel que esteja à altura do seu relacionamento, mas a diversão quem vai fazer será vocês.





Leão – Um super presente acompanhada de bons drinks





Uma leonina não é fã de planejamento. É claro que querem aproveitar e comemorar o dia a dois. Só que o mais importante para elas será a surpresa e companhia, elas gostam de ver que vocês pensaram nela antes de qualquer coisa. Esse signo pertence ao elemento do fogo, são passionais e luxuosas. Então, receber um presente em uma data qualquer será algo mágico para elas. Prepare o terreno com alguns drinks que, com certeza, elas vão ficar mais felizes ainda.





Virgem – Sem surpresa





Com uma virginiana, é preciso tomar cuidado porque elas não são tão fãs de surpresas. São pessoas metódicas, gostam de tudo muito bem feito do jeito delas e organizado ao máximo. Uma surpresa, seja ela qual for, não se encaixa bem nisso – elas até vão aceitar e receber bem. Então, invista em um presente simples que mostre para elas que vocês lembraram delas. Isso é o que importa no coração dessas nativas.





Libra – Uma noite aconchegante em casa





Libra adora flertar e se divertir junto com seu par romântico. Para que se sintam bem e surpreendidas, o melhor é preparar uma noite confortável em casa. Vocês podem fazer o que quiserem lá, algo que apimente a relação em quatro paredes ou só um filme romântico a dois. Tudo vai depender do humor do casal no dia, mas a surpresa será ideal.





Escorpião– Brinquedos sexuais para apimentar a relação





O escorpião é muito profundo e algumas de suas principais características é a vontade para amar e viver experiências sexuais. Nossa dica para uma bela surpresa é: compre sex toys para deixar o relacionamento mais quente. Esses objetos vão trazer novidades para o namoro.





Sagitário – Uma viagem





Sagitário é um signo muito animado, aventureiro e sempre quer viver novidades. A surpresa perfeita para ela é, sem dúvida, uma viagem. Escolha um lugar interessante onde você nunca esteve e invista nele. Será uma oportunidade de criar novas memórias afetivas à dois, em locais diferentes.





Aquário – Uma ida ao escape hotel





Essas nativas gostam de se envolver no pensamento filosófico, conversar, criticar e aprender cada vez mais com suas vidas. Quando se trata de uma questão histórica e social, elas sempre têm suas próprias opiniões ou estão dispostos a ouvir coisas que não conhecem para que possam aprender mais. O debate é algo que as agrada. Uma boa surpresa é apresentar um Hotel Escape, jogo em que um casal deve encontrar as pistas e respostas corretas para escapar do quarto.





Capricórnio – Um combo em casa (jantar, presente e uma noite diferente)





Quando o assunto é relacionamento amoroso, elas querem se sentir amadas e valorizadas todos os dias – não apenas em datas especiais. Isso não significa presentes caros, pois logo serão esquecidos. Elas preferem gestos cheios de intenções boas, isso sim é muito importante. A visão de uma capricorniana é amor nos detalhes.





Peixes – Um caça surpresa