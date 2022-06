Comércio terá horário estendido e 'Feira na Praça' para Dia dos Namorados em Londrina

Entre segunda (6) e quinta-feira (9), os estabelecimentos atendem das 8h às 18h, mas, na sexta, estarão abertos das 9h às 21h. Já no sábado (11), as lojas de rua atendem das 9h às 18h. No domingo (12), o comércio de rua estará fechado.

O comércio de rua de Londrina terá horário de atendimento estendido na sexta-feira (10) e no sábado (11), devido à data especial de Dia dos Namorados, celebrado no domingo (12). Além disso, haverá nova edição da “Feira na Praça” para atrair os consumidores para a região central.

Feira na Praça





Na sexta (10), das 17h às 21h; e no sábado (11), das 9h30 às 14h30, a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) promove mais uma edição da Feira na Praça, em celebração ao Dia dos Namorados, na Praça Gabriel Martins (entre a Rua João Cândido e Avenida São Paulo).



Além de música ao vivo, a programação inclui atividades para crianças e variedade em gastronomia, com barraquinhas de expositores locais, que vendem produtos como geleias, castanhas, hortifruti, queijos e vinhos e cookies, além de estação de food trucks com cardápio de hambúrgueres, pizzas, crepes franceses e chopp.



O clima é ideal para quem quer aproveitar um happy hour com a família e amigos, no coração da cidade, enquanto as crianças aproveitam atividades como pinturas, esculturas de balão e mesa de jogos. O evento também é pet friendly, ou seja, é possível levar animais de estimação para o passeio.