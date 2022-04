Dicas para criar o hábito de leitura

No último dia 23, comemorou-se o “Dia Mundial do Livro”, a data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para celebrar o livro, homenagear autores importantes e, claro, incentivar a leitura. Com o aumento do acesso às redes sociais e outros aplicativos digitais, o hábito de ler vem diminuindo ao longo dos anos. De acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada em 2020, entre 2015 e 2019, o Brasil passou de 56% de leitores ativos para 52%.

“É fundamental transformar esse cenário e aumentar o número de pessoas que leem ativamente. A leitura é parte importante da ampliação de conhecimentos de uma pessoa, além de estimular o cérebro e a criatividade, também melhorar nossa escrita e raciocínio. Quando criamos a Pocketbook4You foi justamente para facilitar esse processo. Por mais que a pessoa não tenho o livro completo na plataforma, ela consegue ler um resumo bem fiel e despertar o desejo de ler outros materiais.”

Ter hábitos de leitura traz muitos benefícios para a vida, inclusive para a saúde mental, já que ajuda na prevenção de doenças degenerativas, estimula a criatividade, escrita, fala e outros aspectos. Porém, criar o hábito de ler frequentemente, pode não ser uma tarefa tão simples, por isso, listamos abaixo três dicas fundamentais para alcançar esse objetivo.

1. Defina o seu gênero literário favorito

Saber o gênero que mais gosta de ler te ajudará a não largar a leitura. É possível começar com quadrinhos, HQs e livros de leituras mais rápidas e simples. Isso será um grande fator para estimular a mente a sempre ter interesse em ler algo novo.





2. Descubra a sua hora ideal para ler

É importante considerar em qual parte do dia você tem mais foco e prazer em fazer essa atividade. Existem pessoas que leem antes de dormir e também às que leem assim que acordam, tudo depende do funcionamento do seu corpo, mente e rotina.





3. Comece com metas atingíveis

Não adianta querer começar lendo um livro por dia, é importante ser realista para não desanimar durante o processo. Comece com 3 páginas por dia e vá aumentando aos poucos, conforme for sentindo mais vontade de ler e concluir o livro escolhido.