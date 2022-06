Dom Geraldo Majella recebe homenagem em Londrina

Padres, cardeais e arcebispos de várias regiões do País estarão em Londrina nesta quarta-feira (29), para celebrar uma missa especial pelos 65 anos de ordenação sacerdotal de Dom Geraldo Majella Agnello. O encontro será às 19h, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na região central de Londrina.

A missa será celebrada por Dom Geremias Steinmetz, que hoje ocupa o cargo que já pertenceu a Dom Geraldo Majella, quando foi nomeado o segundo arcebispo de Londrina, entre 1982 e 1991. O cardeal também já presidiu a CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil), foi arcebispo de Salvador e trabalhou no Vaticano com os papas João Paulo II, Bento XVI e Francisco.

Dom Geremias Steinmetz lembra que ouviu falar de Dom Geraldo “quando era seminarista. Depois, fui acompanhando sua trajetória. Foi um homem da Igreja, que se dedicou, verdadeiramente, e nunca mediu esforços para se dedicar e ser fiel à pessoa de Jesus Cristo. Convivi mais de perto com ele nos tempos em que eu era estudante em Roma, em 1995 e 1996. Éramos em um número considerável de padres paranaenses, então a gente fazia um jantar, um risoto, uma galinhada, às vezes uma feijoada. E sempre convidávamos Dom Geraldo. Quem o acompanhava era Dom Odilo Scherer. Tomávamos um vinho e conversávamos”, recorda.





Para Dom Geremias, Dom Geraldo é uma pessoa que dedicou sua vida ao trabalho e que ajudou a Igreja e momentos e desafios, em todos os cargos ocupados por ele, desde o exercício do ensino, até como arcebispo, presidente da CNBB e nas congregações às quais foi membro, no Vaticano. “Nesses 65 anos, Dom Geraldo dedicou sua vida ao trabalho, lutou muito, ajudou a Igreja a resolver muitos problemas dedicou sua vida para que a Igreja pudesse ser mais eficiente.”





