Paróquia faz BO após furto de objetos de capela em Londrina

Os responsáveis pela paróquia São José Operário, no jardim Leonor, na zona oeste de Londrina, registraram um BO (Boletim de Ocorrência) após a capela da Reconciliação, que fica ao lado da igreja, ter sido alvo de um furto. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação do criminoso, que aproveitou que o local estava vazio para se passar por fiel. Ele tira uma imagem do lugar e pega outra na sequência, escondendo embaixo da jaqueta. Ainda finge rezar para em seguida tirar outro objeto sacro. O crime foi na segunda-feira (27).

O rapaz fugiu levando uma imagem de São Miguel Arcanjo e também a coroa de Nossa Senhora Aparecida, banhada em ouro. “Durante o dia a capela fica aberta. É um ambiente onde os fiéis vêm para fazer as orações pessoais. Uma dessas fiéis comunicou que estava faltando a coroa de Nossa Senhora. Quando os secretários vieram ver, perceberam que flores tinham sido alteradas, a imagem de São Miguel, recém-colocada e de um valor incalculável para a comunidade, não estava, a imagem de São José havia sido mudada de local”, relatou padre Dirceu Junior dos Reis, pároco.



Com o caso sendo apurado pela polícia, o sacerdote acredita que os objetos poderão ser recuperados. “Recebemos as orientações e estamos aguardando, na firme esperança de que possam encontrar a coroa e a imagem”, destacou. Além da Polícia Civil, o serviço de inteligência da Polícia Militar também tem levantado informações sobre o caso. “O que nos surpreende é que ele, supostamente, não pertence àquela comunidade. Ele furtou objetos com valor específico. Como é que tinha informações? E fez isso por ambição pessoal ou para conseguir recursos financeiros?”, apontou o tenente Emerson Castro, porta-voz do 30º Batalhão.







Veja video com imagens do furto na Folha de Londrina.