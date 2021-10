Domine as Leis da Atração: conheça exemplos práticos para aplicar no seu dia a dia

Há alguns anos, as Leis da Atração tornaram-se o centro de muito interesse, principalmente do público leigo. Sendo assim, já faz parte do nosso imaginário coletivo alguns pontos importantes acerca do assunto. Mas será que sabemos mesmo sobre o que se trata?

Continua depois da publicidade Não há dúvidas: o poder da nossa mente em vibrar em sintonia com o Universo é enorme e comprovado. Somos, afinal, uma única essência. E é a partir disso que nosso estudo e entendimento a respeito das Leis da Atração devem ser guiados: em outras palavras, não basta saber se é ou não real, mas também é preciso também saber quais são os mecanismos de funcionamento. Portanto, prepare um tempinho e um pouco de dedicação para colocar em prática algumas das dicas mais preciosas que selecionamos!



Preparando corpo e alma para as Leis da Atração



Bom, pode parecer redundante que corpo e alma precisam estar em harmonia para alcançar a paz, e talvez realmente seja, porém, novamente: por mais óbvio que possa parecer, alguns conselhos precisam ser lidos com atenção e praticados com extrema dedicação.

Por conta disso, o primeiro passo é sempre começar esvaziando a mente. Se você já tem um método favorito, sinta-se livre para executá-lo como preferir! Caso contrário, não hesite em pesquisar por técnicas de meditação, pois em alguma delas você poderá decidir a que melhor se encaixa no seu estilo e a que mais combina a sua personalidade ou rotina.

Após meditar e relaxar, concentre-se nos seus desejos. O segundo passo é a visualização dos seus desejos, uma forma de entrar em contato com as demandas do subconsciente e aprender a identificá-las. Logo, é perceptível que o primeiro passo é de extrema relevância para dar continuidade. Algumas pessoas podem ter um pouco de dificuldade com abstrações, e consequentemente, não conseguem entrar em comunhão com os desejos secretos da mente. Mas há excelentes maneiras de contornar a situação, como por exemplo, escrevendo, desenhando, pintando, ou até mesmo inventando a sua própria maneira. Enfim, o importante é que ao se expressar no mundo físico, tudo o que vier à mente no momento de realização da segunda etapa estará mais elaborado e concentrado.

E por fim, o terceiro e último passo: seja grato! Assim como no tópico anterior, você pode fazer uso das mais diversas fontes de espiritualização: alguns mantras, como o Ho’oponopono, são muito populares pela força energética que conseguem movimentar.



Preparando a rotina





Da mesma maneira que devemos nos conectar com nosso subconsciente, não devemos jamais nos esquecer do mundo que nos cerca. Isto posto, após o pequeno ritual de conexão entre seu corpo e sua alma, reserve também um tempo para se concentrar nas metas mais objetivas, aquelas que têm efeito imediato no cotidiano.

Além do autoconhecimento proporcionado pela meditação, uma boa opção é tentar uma nova forma de terapia. O relacionamento entre terapeuta e paciente tem como objetivo construir uma força de empuxo, a qual pretende elevar o ânimo de quem a procura. Para utilizar as Leis da Atração a seu favor, é imprescindível que os sonhos e pulsões pessoais estejam sempre despertos e, portanto, este estágio se conecta com os anteriores.



Trazendo os desejos para casa