Eclipse em Escorpião promete fortes emoções

Na segunda, dia 16, às 01h47, teremos um Eclipse Lunar em Escorpião, sendo visível em todo o Brasil. Na astrologia, esse evento representa a finalização de ciclos e desapegos que precisam ser praticados, indicando um momento de transformações poderosas.

O eclipse do dia 16 acontece em Escorpião e, portanto, se trata de uma energia que fala sobre a materialidade das coisas em relação a sua força oculta, interna e pessoal. Por isso, este é o momento de praticar o desapego daquilo que carregamos em nosso íntimo, em nossa alma, nos prendendo ao passado e nos impedindo de seguir em frente. Para isso, é preciso fazer uma autoanálise e buscar autoconhecimento, voltando a atenção para o nosso interior enquanto compreendemos e recuperamos nosso poder pessoal e a autoconfiança.



Eclipse + Mercúrio retrógrado: o que esperar?

O Eclipse Lunar em Escorpião acontece no mesmo período de Mercúrio retrógrado em Gêmeos, que é um momento que pede mais introspecção e que nos convida a olhar para dentro, tendo uma conversa mais íntima com o nosso mundo interior.

Com a soma de Mercúrio retrógrado e este fenômeno lunar, encaramos um momento excelente para nos dedicarmos à nossa cura pessoal e superação de medos internalizados, buscando força para continuar a seguir o nosso propósito.

A dica para aproveitar a energia desse evento da melhor forma possível é trabalhar o autoconhecimento e focar em si, limpando todas as lembranças, dores e machucados que estão armazenadas dentro de ti, e liberando espaço para coisas verdadeiramente boas acontecerem.



Eclipse Lunar em Escorpião em cada signo

Para conferir as previsões deste eclipse para a sua vida, confira abaixo de acordo com o seu signo. Para saber de mais tendências, basta dar uma olhada no Horóscopo Pessoal do Astrolink.





Áries

A interiorização e o autoacolhimento acontecem com Eclipse Lunar em Escorpião, e te convidam a abraçar sua criança interior para perdoar seus erros e curar suas feridas. Realize limpezas profundas, trabalhe na dissolução de crenças limitantes, termine situações que se tornaram sufocantes com o passar do tempo e não tenha medo da revolução.

Um novo você quer emergir. Abra espaço na sua vida para permitir seu eu desabrochar.



Touro

O Eclipse Lunar em Escorpião dá luz aos seus relacionamentos afetivos e te incentiva a repensar a forma como você se relaciona. Há uma necessidade de se redescobrir, se encontrar e se manter próximo às pessoas que acrescentem em seu processo de transformação.

Preste atenção nas palavras que usa, pratique a comunicação não-violenta, compreenda seus sentimentos para conseguir expressá-los claramente e não tenha medo das mudanças que ocorrerem, porque elas tendem a abrir espaço para novas versões de você surgirem.



Gêmeos

Esse intenso momento de introspecção e reflexão regido pelo Eclipse Lunar em Escorpião te incentiva a repensar sua rotina, seu trabalho e saúde física e mental. É importante olhar para seu dia a dia, reparar nos pequenos hábitos negativos que carregamos e que atrapalham nossa produtividade. Busque uma alimentação mais saudável, pratique exercícios físicos, estabeleça uma rotina de sono e autocuidado, o que é essencial para te ajudar a ficar mais forte para gerar as mudanças que almeja em sua vida.





Câncer

Grande potencial criativo se estabelece com o Eclipse Lunar em Escorpião, o que te ajuda a renovar sua rotina. Preste mais atenção ao seu tempo livre, realize mais atividades significativas ou de ócio criativo, para que você estimule sua mente e se conheça de uma nova forma.

É importante quebrar as barreiras e crenças que você tinha sobre si e ousar ser diferente apenas para renovar seu olhar sobre o mundo. Novas oportunidades estão chegando na sua direção, você só precisa estar preparado para percebê-las.



Leão

O Eclipse Lunar em Escorpião indica a hora de revisitar sua história de vida e entrar novamente em contato com memórias e emoções internas que há muito tempo foram reprimidas. Esse momento tem o objetivo de te ajudar a lembrar de você mesmo ao perceber suas dores, focar nas conquistas e superações que se sucederam, acolher-se e se perdoar, liberando essa energia e provocando profundas limpezas psíquicas e emocionais.

Este é um período de renovação, ideal para você se sentir seguro e amado em si mesmo.



Virgem

Diversos insights, pensamentos e ideias surgem com o Eclipse Lunar em Escorpião. Seu mundo mental fica mais perceptível e suas capacidades intuitivas mais aguçadas, sabendo interpretar o ambiente com clareza. Este é um importante momento de desenvolvimento, uma vez que novos sonhos surgem e te incentivam a expandir seu campo das ideias.

Cuidado com a autocrítica e o julgamento alheio e procure focar na renovação e transformação dos seus padrões internos de pensamentos, a fim de possibilitar a criação de novos elos e oportunidades.



Libra

Com o Eclipse Lunar em Escorpião há um incentivo a trabalhar seu desapego, tanto com as coisas, como com seus sentimentos e memórias. Faça uma limpeza daquilo que não te agrega mais, e tente buscar novos significados para situações que antes lhe atribuíram uma ideia ruim. Este é um poderoso momento de cura e transformação, então transforme os valores que você dá para cada coisa na sua vida e renove seu olhar sobre o mundo. Tal movimento poderá atrair importantes oportunidades e desenvolvimento financeiro.





Escorpião

O Eclipse Lunar no seu signo indica um momento de conexão espiritual com você mesmo. É importante voltar para si e encontrar sua força, sua autenticidade e seu amor-próprio, mesmo que, para isso, você precise também encarar suas inseguranças. Sendo este um período de intensa transformação, aproveite para investir em autoconhecimento, realizar atividades que lhe proporcionam prazer e buscar acolher suas autocríticas, em um contínuo movimento de autodesenvolvimento.





Sagitário

Com o Eclipse Lunar em Escorpião, ocorrerá um momento de intensa conexão espiritual. Seu mundo sensível e sua intuição se tornam mais ativos e é possível perceber a atmosfera do ambiente com facilidade. Mantenha-se em um lugar seguro, para viver essas emoções livre de julgamentos. Entre em contato com seus sonhos, encontre suas motivações e perceba as muitas possibilidades que poderiam te ajudar a alcançar seus objetivos. É um momento de renovação da sua alma, então permita que essa dança aconteça e absorva as inspirações positivas que esse período traz.





Capricórnio

Um poderoso potencial criativo se desdobra com o Eclipse Lunar em Escorpião, o que te ajuda a se expressar utilizando outras linguagens, como a arte, e a criar conexões verdadeiras com as pessoas que estão próximas a você. É importante que se conecte consigo mesmo e encontre suas paixões, valores e ideais, pois eles te ajudarão a ter forças para se desenvolver e crescer. Lembre-se que, trabalhando em conjunto, você tem chances maiores de chegar mais longe, confie naqueles à sua volta e acredite na sua capacidade de sucesso.





Aquário

Com o Eclipse Lunar em Escorpião, suas vivências sobre sua carreira e desenvolvimento profissional podem passar por uma intensa transformação. É importante que você encontre valor no seu trabalho e que ele reflita seus valores e ideais pessoais, para que você consiga agir de forma transparente e honesta. Essa autenticidade resultará em oportunidades positivas, então é importante se encontrar, entender o seu propósito e não ter medo das mudanças que este evento poderá trazer, que te ajudarão a agir de forma mais alinhada com seu eu interior.





Peixes