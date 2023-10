Eclipses de outubro representam dois pontos de virada na vida das pessoas e na sociedade

O mês de outubro de 2023 traz uma verdadeira dança cósmica quando o assunto é astronomia. Serão dois eclipses neste mês, sendo um solar e outro lunar. No entanto, além de todos poderem observar esses fenômenos, quando falamos em astrologia e espiritualidade, esses espetáculos trazem vários significados. A reportagem do Bonde já publicou sobre o eclipse solar, que será neste sábado (14). A reportagem traz uma entrevista com Miguel Fernandes Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação da Astronomia de Londrina). Moreno dá dicas de observação segura e explica como ocorrem os eclipses. Leia abaixo:



ECLIPSE SOLAR X ECLIPSE LUNAR



Cada eclipse pode atuar de uma forma diferente na vida das pessoas. "No eclipse solar, temos o potencial do sol enquanto senhor do futuro e do livre arbítrio sendo obscurecido pela Lua, que neste caso, representa o passado, ou seja, temos uma energia de retorno, uma tentativa de recomeçar algo. Pode trazer uma nova chance ou pode falar de teimosia, dependendo do caso a ser analisado." Publicidade

Baldansa explica que a Lua simboliza o passado na astrologia. "Ela mostra o que nos deixa seguros, aquilo que temos confiança, nossos instintos, emoções e sensibilidades. Então, a força desse eclipse lunar pode deixar as pessoas com mais medo, ansiedade, preocupações, dificuldades de lidarem com situações negativas em sua zona de conforto. É um momento em que pode haver rompimentos temporários ou até mesmo definitivos de algo", antecipa.

O numerólogo comenta que nos dois eclipses podemos esperar muitos desgates entre os poderes ocorrendo. Muitas bravatas, muitos blefes políticos, ameaças para ver quem tem mais poder, leis sendo derrubadas, outras leis sendo feitas de forma inconstitucional, atentados contra pessoas públicas, atentados contra prédios públicos, trocas de ofensas, descobertas de fraudes em grandes empresas, atritos diplomáticos entre o Brasil e outro país, por conta de recursos naturais e de opiniõessobre conflitos de terceiros. Também devemos aguardar rompimentos entre casais famosos, podres descobertos envolvendo conduta pessoal de pessoas públicas. É possível também ocorrer o falecimento de pessoas de grande destaque relacionadas ao entretenimento, pessoas da política e pessoas do mercado financeiro", ressalta. Publicidade



COMO ATUAM NOS SIGNOS



Baldansa destaca que no eclipse solar deste sábado terá o fechamento do ciclo no eixo Áries-Libra. Ambos os signos são opostos complementares. "O primeiro eclipse foi em 20 de abril, ou seja, estava no signo de áries. Agora, temos consequentemente, o eclipse em Libra. Ele terá muito impacto a nível de transformações, recomeços, mudanças nos relacionamento, evolução pessoal relacionada ao conceito de união, progresso, juntar forças para algo melhorar. Este eixo fala mais sobre os relacionamentos, parcerias e novos começos." Publicidade

Já o eclipse lunar do próximo dia 28 ocorre no eixo Touro-Escorpião. "O eclipse vai falar mais sobre desapego, superação de feridas antigas, de nos desconectarmos daquilo que não faz mais sentido. Isso vale para várias áreas da vida. Nós estaremos mais seguros ao tomarmos certas decisões. O eclipse também será mais voltado aos valores pessoais, ao lado financeiro e também fala de transformações profundas que tendem a permanecer por um bom tempo", pontua.



COMO PODEM NOS INFLUENCIAR

O astrólogo ensina que é preciso ficar atento na questão das casas astrológicas onde os eclipses vão ocorrer. "Devemos analisar o mapa como um todo para ver mais detalhes. Eu sempre digo que cada caso é um caso. Além disso, o período do eclipse costuma gerar eventos pequenos e grandes ao longo de seis meses para mostrar sua 'força total'." Procure um astrólogo de sua confiança.

Pedro Baldansa afirma que sempre costuma dizer que astrologia é muito importante, mas não é tudo. "Devemos estar preparados e saber nos conduzir para os melhores resultados possíveis durante estes dois eclipses, mas por mais que existam conflitos ao redor do mundo, rompimentos, estresses de uma forma geral, a vida continua, a humanidade continua, o planeta continua. É evidente que é bom que casa um de nós reveja suas condutas e, enquanto sociedade, possamos também modificar aquilo que estamos fazendo, pois não é algo benéfico a nível de relações políticas, diplomáticas, sociais, ambientais. Devemos acordar para a vida enquanto há tempo. Resumindo: não se desespere, tenha fé e conecte-se com boas energias", recomenda. Publicidade

*A entrevista com Pedro Balsanda foi em 6 de outubro.

De acordo com o site Astrolink, quando temos os eclipses ocorridos no eixo Touro-Escopião, por exemplo, que é o caso do eclipse lunar de 28 de outubro, você pode ver os seguintes pontos no seu mapa astral: verifique se esse eixo tem predominância no mapa. Veja se há um ou mais planetas pessoais, além do ascendente e meio do céu, nesses signos. Caso o eixo não esteja em predominância, as influências podem ser mais difíceis de serem sentidas ou percebidas.



DICAS PARA APROVEITAR AS INFLUÊNCIAS DO ECLIPSE SOLAR



O Astrolink divulgou 7 dicas astrológicas para aproveitar o eclipse solar em Libra. Confira:

- Atente-se aos sinais e situações que surgem neste período, cerca de dois dias antes e dois dias após;

- Procure se lembrar de acontecimentos importantes próximos do dia 20 de abril deste ano;

- Procure se lembrar de fatos marcantes entre 2013 e 2016, período em que os últimos eclipses deste eixo aconteceram;

- Questione velhos hábitos e invista em novas formas de progredir;

- Alinhe-se com suas próprias emoções e aspirações;

- Exercite sua consciência no presente;

- Analise seu Mapa Astral e identifique se você possui planetas posicionados próximos ao 21º grau nos signos de Áries, Câncer, Libra ou Capricórnio, áreas onde essa influência pode ocorrer de maneira mais intensa.



COMO OBSERVAR COM SEGURANÇA



- Jamais olhe diretamente para o Sol: isso pode causar danos irreversíveis à visão;

- Não utilize óculos escuros, chapas de raio-x, negativos de filmes antigos, vidros escuros, binóculos ou qualquer outro equipamento sem filtro adequado.

- Para uma observação segura, utilize filtro de polímero preto ou óculos de soldador.

Para saber mais sobre observar com segurança, leia abaixo: