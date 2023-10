Eclipse solar deste sábado será parcial em Londrina; saiba como observar o fenômeno

No entanto, no caso do eclipse solar deste sábado, a Lua está perto da época do apogeu. "Ou seja, ela está um pouco mais longe da Terra e, com isso, ela fica um pouquinho melhor no céu, visualmente falando. Então, ela vai começar a entrar em frente do Sol, só que não será capaz de cobrir totalmente o Sol. Ela vai entrar em frente do Sol, só que a gente vai ver uma bordinha do Sol em toda sua volta, mais ou menos como se fosse uma moeda de R$ 1 com a borda dourada. Só que no caso a borda será bem mais fina. Esse é o eclipse anelar ou anular porque se parece com um anel. O Sol se transforma em um anel de luz no céu."

"Geralmente, por uma coincidência cósmica, a Lua e o Sol no céu, eles têm praticamente o mesmo diâmetro angular, mesmo tamanho vendo daqui da Terra. Claro que o sol é muito maior e está mais distante, mas observando da Terra, eles parecem ter o mesmo tamanho. Quando a gente tem o alinhamento certinho do Sol, Lua e Terra aí tem o eclipse total. Então, quando vai ter o eclipse do Sol, a Lua vai entrando na frente do Sol e vai tampando até que quando coincide certinho na frente do Sol, é um eclipse total", acrescenta.

"O eclipse do Sol acontece quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. Então, ela tapa o Sol. Entra em frente do Sol para a gente que está observando. Esse eclipse de sábado tem uma questão especial. A órbita da Lua ao redor da Terra não é um círculo perfeito. Por vezes, a Lua está um pouquinho mais próxima de nós, por vezes, um pouquinho mais distante. Tanto que quando a gente tem a Lua Cheia que coincide com essa fase do perigeu, perto da Terra, a gente chama de 'Super Lua'. Tem até um nome que é pouco divulgado, que é quando a Lua Cheia coincide com o apogeu, período em que está mais distante de nós, o pessoal chama de Minilua", inicia Moreno.

O eclipse solar deste sábado será o anular, ou seja, quando a Lua fica posicionada entre o Sol e Terra, é formado um "anel de fogo". Mas, para quem está em Londrina será somente um eclipse parcial. Para entender tudo sobre o fenômeno, a reportagem do Bonde conversou com Miguel Fernandes Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação da Astronomia de Londrina).

Neste sábado (14), um eclipse solar será visível em todo o Brasil, no entanto, apenas moradores de alguns locais vão conseguir apreciar o fenômeno por completo. Em outros pontos do país, será possível observar apenas um eclipse parcial, que é o caso de Londrina. Os seguintes estados do Norte e Nordeste é que poderão ver o eclipse completo: Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. As capitais privilegiadas serão Natal (RN) e João Pessoa (PA).

COMO OBSERVAR EM LONDRINA

Em Londrina, o ponto máximo do eclipse parcial será às 16h45, quando a Lua vai eclipsar 38% do Sol. No entanto, a boa notícia é que o pessoal do Gedal vai promover a observação do eclipse com todos os equipamentos necessários, na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina, a partir das 15h30. Os membros do Gedal estarão na praça entre 15h30 e 18h. Veja mais informações no post:

SAIBA COMO ACOMPANHAR O FENÔMENO COM AS FERRAMENTAS CORRETAS (NÃO OLHE DIRETAMENTE PARA O SOL)!

Mas, então não vamos conseguir observar o eclipse solar? Vamos! No entanto, existem váriar formas para aproveitar o fenômeno com segurança. Confira:

Para evitar que seu olho seja bombarbeado por essas radiações ultravioletas, é preciso ter um tratamento para combater os raios UVA e UVB. Os raios UVA, UVB e UVC são emanados pelo sol. No entanto, não conseguimos ver, apenas sentir seus efeitos. Somente os raios UVC são bloqueados pela camada de ozônio e não chegam até nós. Os raios UVA chegam até as pessoas faça chuva, faça sol. Pode estar frio, nevando ou garoando, que eles estarão lá. Esses raios penetram na nossa pele e causam o envelhecimento precoce, manchas, alergias e câncer de pele. Os raios UVB são aqueles que penetram, mas de forma mais superficial. Eles causam os vermelhões na pele, queimaduras de sol. Os raios UVB ficam mais fortes após as 9h até as 16h. Por isso, usar protetor solar diariamente e cuidar dos olhos é mais que importante.

"Por isso que quando você vai comprar um óculos de sol, sempre tem escrito lá que o óculos tem proteção UVA, UVB, que é a proteção contra os raios solares ultravioletas", acrescenta. "Quando você usa óculos de sol, você tem aquela partezinha preta no seu olho, a pupila. Conforme você fica em um lugar muito mais claro, a pupila fica bem pequenininha para entrar menos luz. Quando você está em um lugar mais escuro, a pupila aumenta para captar mais luz e ficar melhor a visão. Quando você usa o óculos escuro, a visão fica mais confortável, a luz visível do Sol não te atrapalha, então seu olho fica mais tranquilo, consegue olhar mais para o ambiente que você está", destaca.

Quando o assunto é eclipse solar, todo cuidado é pouco. "A observação do Sol é muito perigosa. Antigamente, pegavam negativo, filme fotográfico, chapas de raio-x para poder olhar para o Sol. Eu mesmo quando era criança, cansei de fazer isso. Mas isso é perigosíssimo. Quando você usa negativo de fotografia ou chapa de raio-x para você poder observar o Sol, você consegue filtrar a luz visível. Então, a observação do Sol fica uma observação cômoda, ou seja, não incomoda. Porém, a radiação ultravioleta, que você não sente, isso passa perfeitamente", explica.





Existe o óculos de observação solar, que está sendo muito vendido e distribuído em estados do Nordeste, por exemplo. "São óculos de papelão, mas que a lente dele é um filtro específico para observação do sol. Ela bloqueia mais de 99%, ou seja, ela permite uma observação com total segurança", diz Moreno.

Mas, em caso de não ter o óculos específico, o que a gente pode fazer? "A gente pode fazer o 'pinhole', o buraco de alfinete. Se você pegar um papel, uma cartolina ou papelão e fazer um furo nele e colocar no sol, a luz do sol que passar por aquele furo, vai projetar a sombra no chão ou na parede. Então, você faz um furinho no meio desse papel que você escolher, e a luz que passa pelo meio vai projetar no chão ou parede com o formato do sol. Assim, você vai poder ver o sol sendo eclipsado", ensina.





"Se você passar por baixo de uma árvore, passam aqueles raios do sol por entre as folhas e projetando no chão. Durante o eclipse, você vê vários 'mini-solzinhos' sendo eclipsados. É bem bacana", comenta. Porém, se você quer olhar mesmo em direção ao sol, você pode comprar um filtro de soldador número 14 ou mais forte. "Esses filtros são usados em máscaras de solda. Eles bloqueiam tanto a luz visível, como a radiação ultravioleta. É muito barato. A pessoa vai pagar em torno de R$ 5. Procure em lojas de ferramentas", recomenda. No entanto, é importantíssimo lembrar que você não pode ficar o tempo todo olhando para o sol mesmo com o filtro de soldador. "Você vai olhar por alguns segundos e depois vai descansar sua visão durante mais um tempo e depois olha de novo por mais alguns segundos. Assim, a gente consegue observar com segurança e com valor mínimo", reforça.





Quer acompanhar um passo a passo? O Observatório Nacional ensina a fazer uma câmera escura com caixa de papelão ou caixa de sapato. Acesse aqui a cartilha e veja como fazer o aparelho nas páginas 23 e 24. Você também pode ver o mapa com os locais em que vão ocorrer eventos de observação em todo o Brasil. É só clicar neste link.





E se você quiser observar de um jeito mais fácil ainda e é de Londrina e região, é só participar da observação que o Gedal vai promover na tarde deste sábado, na Praça Nishinomiya, em frente ao aeroporto, a partir das 15h30.