Emotional Minimalism: conheça o estilo de vida que promete desapego e leveza emocional

Com o tempo, a mente pode ficar sobrecarregada com tantas informações e todas as preocupações modernas, e é a partir daí que surgem os famigerados burnouts. O Emotional Minimalism é uma técnica que pretende, no mínimo, ajudar a minimizar as consequências das doses diárias de ansiedade. Imagine que você tem à sua disposição vários ingredientes, os quais poderiam ser combinados para formar uma única receita ou então podem ser preparados cada uma à sua maneira, respeitando a natureza de cada item e extraindo ao máximo o sabor de cada um. Apesar da analogia simplória, a proposta do Emotional Minimalism, ou minimalismo emocional, em tradução direta, é a de desacelerar a mente: e um dos benefícios é justamente passar a apreciar os detalhes da vida como se fossem únicos!

Emotional Minimalism versus o acúmulo emocional





Reconheça tudo aquilo que é um acúmulo emocional na sua vida. Isso pode, claro, ser refletido nas lembranças físicas que temos, por exemplo, papéis de bala, cadernos antigos, objetos inutilizados há muito tempo… Mas na maioria das vezes, a principal portadora da nossa própria bagunça sentimental é nossa mente! É nela que depositamos os pequenos sedimentos de memória, aqueles que, com o tempo, podem se tornar traumas. Portanto, é imprescindível trabalhar em terapias especiais, as quais oferecem acompanhamento frequente, para impedir que as memórias amargas se calcifiquem. Além, é claro, de promover uma leveza quase instantânea!

Uma tática aliada ao Emotional Minimalism é o Mindfulness, que ajuda a quem o pratica realizando uma reorganização na interpretação cotidiana: em outras palavras, ensina o adepto a estar concentrado nos acontecimentos conforme eles vão acontecendo, em oposição aos acontecimentos futuros os passados -- os quais podem causar ansiedade. É um guia de atenção plena, no qual você aprende a controlar os pensamentos intrusivos e focar no que realmente interessa, tornando sua mente um poderoso filtro de emoções.



Simplificando emoções: o processo





Além do desenvolvimento do filtro emocional, uma das promessas do Emotional Minimalism é a simplificação de sentimentos. Isso significa analisá-los. Se for necessário, quebrá-los em pequenas partes, a fim de desconstruir a imagem maior que forma o dilema. Para isso, além da ajuda especializada de psicólogos e terapeutas, é necessário ter muita determinação, pois geralmente é na hora de encarar esse tipo de trauma que a maioria das pessoas pensa em desistir. Lembre-se de que a ideia é trazer o seu interior para perto. E se ele não vier, insista nele e faça um mergulho em seu subconsciente. Se deixe levar pelas memórias amargas, sabendo que esse pode ser o começo do fim de um longo sofrimento.

Existem algumas dicas práticas que podem ajudar você a manter-se fiel à jornada, como por exemplo, manter um diário de anotações rápidas, preenchendo as folhas somente com os sentimentos que estão mais à flor da pele e o que os provocou. Após algum período de tempo, você poderá voltar nos dias anteriores e perceber se houve algum padrão para determinar suas reações. Algumas pessoas também são adeptas das cartas, nas quais escrevem seus sentimentos como se fosse um confessionário, e depois as queimam -- isso ajuda no reconhecimento da concretude de certos acontecimentos, e que assim como o papel, ele pode se transformar.



Desapego e minimalismo