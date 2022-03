Empresas criam incentivos à liderança feminina

A versatilidade é uma das características das mulheres. Entre seus múltiplos papéis, é no mercado de trabalho também que muitas encontram o reconhecimento profissional e, não raro, alcançam degraus altos, leia-se ocupam a almejada liderança - a qual exige muita dedicação. Vocação, potencial e perfil são atributos essenciais e o desenvolvimento deles também é possível, pois as ferramentas de aprendizagem estão à disposição de todos e líderes natos também estão em contínuo desenvolvimento.

Atualizado com os avanços do mercado de trabalho, o educador financeiro e fundador da Academia do Dinheiro, Mauro Calil, considera que o mérito das mulheres em cargos de liderança é reconhecido por grandes empresas e a gigante de softwares alemã SAP é um referência mundial nesse cenário.

Criadora de softwares de gestão de empresas, a SAP destaca-se, segundo Calil, não somente pela valorização das mulheres. "A maior do mundo em softwares também tem seu nome ligado à inclusão de pessoas com Síndrome de Down e autismo", cita. "Estudos comprovam que a diversidade de gênero aumenta significativamente a produtividade e o lucro das empresa", exemplifica o educador.





Acerca das boas práticas do mundo corporativo, Calil explica que esse tipo de visão do empregador em relação à diversidade soma às empresas. "O mundo não é bipolar, o mundo é multipolar. Quando você traz diversidade para dentro da empresa, começa a verificar a possibilidade de expansão nos mercados e atinge mais consumidores", ensina. Calil vai além: "A diversidade de gênero, raça e crenças agrada e vai ao encontro de um mercado consumidor gigante e o incentivo é uma realidade em empresas de visão: sabem que a produtividade e o lucro são consequências, ratifica.





