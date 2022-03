Agora no PT, Requião vai atrás do quarto mandato de governador do PR

Sete meses após deixar o "MDB velho de guerra", Roberto Requião confirmou nesta domingo (13) que vai integrar o PT (Partido dos Trabalhadores) a partir da próxima sexta-feira, data oficial de sua filiação. O anúncio foi feito em sua conta oficial do Twitter.

Nos bastidores, pesou a amizade e o aval de Lula para a candidatura. O ex-governador e ex-senador chegou a "namorar" outros partidos da esquerda e centro-esquerda, como o PDT e o PSOL, mas as negociações não avançaram.



No vídeo de quase três minutos, Requião citou o que o levou a voltar para a disputa estadual. "O preço da gasolina está um escândalo, as tarifas de água e energia no Paraná estão rigorosamente absurdas e o pedágio vai voltar com mais 15 praças. Temos que reagir", declarou.







