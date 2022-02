Entenda como o veganismo pode influenciar na saúde bucal

Nos últimos anos, houve um crescimento expressivo no número de adeptos ao veganismo. De acordo com um levantamento do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), feito em fevereiro deste ano, 46% dos brasileiros deixaram de comer carne. Ainda segundo a pesquisa, 32% disseram escolher uma opção vegana quando essa informação é destacada pelo restaurante ou estabelecimento. Ou seja, o veganismo é um estilo de vida, o que quer dizer que vai além dos termos dietéticos.

A alimentação vegana, assim como as demais, influencia diretamente no funcionamento do corpo, incluindo a saúde bucal. Os veganos podem apresentar dificuldades em adquirir algumas vitaminas essenciais para a saúde da boca, provocando algumas alterações nessa região. Pensando nisso, a coordenadora do curso de Odontologia da Unopar, Mayara Martin Fernandes, trouxe algumas orientações de como balancear a dieta e evitar problemas bucais.

“Para os veganos, principalmente aqueles que estão iniciando com as mudanças alimentares, é importante equilibrar o que se come, fazendo o consumo de todos os ingredientes necessários para uma boa saúde do organismo. É importante lembrar que a deficiência, por exemplo, de vitamina B12 pode gerar quadros de estomatite aftosa recorrente, popularmente conhecido como aftas. Outro ponto de alerta é sobre a falta de ferro, que pode estar relacionada com síndromes, como a de Plummer Vinson ou Paterson Kelly, levando ao surgimento de câncer na língua”, explica.





Existe uma suposição de que veganos tenham mais tendência a desenvolverem cáries, mas, segundo Fernandes, isso é falso. Uma dieta baseada em frutas e vegetais fibrosos apresentam a capacidade de auxiliar na limpeza da boca, pois combatem o acúmulo de resíduos na placa bacteriana.





Higiene bucal

Independente da alimentação, é necessário manter o cuidado com os dentes e com a higiene bucal. Para evitar os riscos de cárie dentária ou doença periodontal, é indicado reduzir o consumo de açúcar, além de fazer uma escovação correta e usar fio dental ao menos três vezes por dia.