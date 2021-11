Dia Mundial do Veganismo: duas receitas saudáveis sem produtos de origem animal

O Dia Mundial do Veganismo ou Dia Mundial Vegano (World Vegan Day, em inglês) é comemorado em 1º de novembro. A data foi criada em 1994 por Louise Wallis, então presidente da The Vegan Society, na Inglaterra. O veganismo é uma forma de viver que busca excluir todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para a alimentação, vestuário ou qualquer outra finalidade.

Para celebrar a data, o Freeletics, aplicativo líder em exercícios físicos e estilo de vida com uso de inteligência artificial, elaborou duas opções de receitas veganas simples, saudáveis e nutritivas.

Arroz com manga





Ingredientes





200g de arroz integral

600 ml de leite de coco light

2 colheres de chá de xarope de bordo

1 manga

4 colheres de chá de coco em flocos (sem açúcar)

4 colheres de chá de semente de gergelim torrada

1 pitada de sal

Baunilha fresca (opcional)





Modo de preparo





1. Coloque o arroz e o leite de coco em uma panela, junto com o xarope de bordo (ou mel) e uma pitada de sal e deixe ferver. Adicione baunilha, se quiser.





2. Deixe cozinhar tampado em fogo baixo por cerca de 30 minutos, ou até que a água seque, mexendo de vez em quando;





3. Corte a manga em cubos. Sirva o arroz com a manga por cima, junto com coco ralado e o gergelim.





Arroz de couve-flor com tofu





Ingredientes





100g de tofu

200g de couve-flor

75g de ervilhas (frescas ou congeladas)

1/2 pimentão verde

1/2 cebola

120ml de leite de coco

1 1/2 de colher de sopa de shoyu

1 colher de chá de óleo de coco

Opcional: páprica moída, sal e pimenta-do-reino

Modo de preparo







1. Rale a couve-flor e corte a pimenta e a cebola em cubos





2. Corte o tofu em pequenos cubos





3. Aqueça o óleo de coco em uma frigideira e refogue o tofu com molho de soja em fogo médio por cerca de 5 minutos





4. Adicione a couve-flor, as ervilhas, a cebola, a pimenta e refogue por mais 5 minutos em fogo médio, até que tudo esteja dourado. Tempere com páprica, sal e pimenta a gosto





5. Adicione o leite de coco e cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos, ou até que a água seque, mexendo de vez em quando.