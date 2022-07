Entenda quais prejuízos o excesso de telas pode causar em crianças e adultos

Qualquer coisa na vida das pessoas que seja utilizada em exagero não é recomendada por especialistas de diversas áreas. O recomendado para uma vida saudável é o equilíbrio em todas as atividades, seja na alimentação, nos exercícios físicos, vida familiar e nas relações sociais não seria diferente. O excesso de telas na vida das pessoas é um dos desequilíbrios identificados nos dias atuais. Ele tem afetado o desenvolvimento emocional, social e profissional.

Conforme a pesquisa Vigitel Brasil, publicada em abril de 2022 pelo Ministério da Saúde, 66% da população adulta passa, no mínimo, três horas do tempo livre por dia em frente à televisão, computador, celular ou tablets. Já os jovens que têm entre 18 e 24 anos são os que passam mais tempo em frente às telas, totalizando um percentual de 86% nessa faixa etária.

De acordo com a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), o tempo recomendado em frente à tela é de no máximo uma hora para crianças pequenas. Mas sabemos que esse tempo é facilmente ultrapassado. Para a Psicologia, o uso excessivo de telas antes da pandemia já era uma preocupação e isso se intensificou durante o período pandêmico porque está sendo algo cada vez mais precoce.





A pandemia trouxe a necessidade da participação de crianças em aulas virtuais, o que já aumentou a exposição às telas. Outro fator contribuinte para essa condição foi o isolamento social que pedia que as pessoas evitassem contato presencial e aumentassem o on-line.



A psicóloga e instrutora do Senac Goiás, Cléia Carolina Queiroz de Souza, explica que vários estudos já comprovaram o quanto isso tem prejudicado a vida social e a saúde mental das crianças e adultos. “O isolamento social fez com que todas as nossas atividades migrassem para o mundo virtual, as aulas online, o home office, o que fez com que perdêssemos os limites diante das telas. O prejuízo dessa exposição tem afetado as várias fases da vida, com aumento da ansiedade, depressão e transtornos alimentares”, ressaltou.