Espiritualista ensina rituais para atrair dinheiro e prosperidade

Depois de um ano tão tumultuado como foi 2020, tudo o que todos nós queremos é paz, tranquilidade e dinheiro no bolso, não é mesmo? E é claro que se empenhar no seu trabalho é fundamental, mas o seu esforço pode ganhar uma ajuda especial das forças do universo com alguns rituais. Está endividado? Os clientes sumiram do seu comércio? O isolamento social prejudicou as suas vendas? Não importa qual é o seu problema financeiro, de acordo com a mística e espiritualista Kélida essas simpatias para atrair dinheiro te ajudarão a viver uma vida mais abundante e prospera. Todas as simpatias podem ser feitas em qualquer horário, no entanto elas devem ser feitas sempre durante a Lua cheia, nova ou crescente.



Simpatia com saleiro



Você vai precisar de um saleiro; uma colher de arroz e uma moeda de 1 real.

Pegue um saleiro vazio e coloque no fundo uma moeda de 1 real, depois adicione uma colher de arroz e complete o pote com o sal de cozinha que você geralmente usa para temperar os alimentos. Essa simpatia é muito poderosa e ajudará para que nunca falte dinheiro na sua vida. Portanto, continue a temperar as comidas normalmente com esse saleiro, no entanto, nunca deixe faltar sal nesse recipiente e nunca deixe a moeda à mostra.



Prato da prosperidade



Você vai precisar de sal grosso; um imã; um pires; um papel em branco, caneta e sete folhas de louro.

Comece essa simpatia colocando o imã no centro do pires. Depois, no papel em branco escreva o que você deseja ter, seja dinheiro, fartura e etc. Dobre o papel e coloque-o embaixo do ímã e adicione o sal grosso em cima do pires, cobrindo todo o pratinho e por fim, posicione as folhas de louro nas laterais do prato, formando um círculo.

Feito isso, deixe o seu pratinho na sala ou perto de alguma porta de entrada da sua casa. Essa simpatia não pode ficar no chão, por isso deixe-a sempre posicionada na estante ou na mesa. Ela deverá ficar montada por nove dias e durante esse período você deverá orar todos os dias o Salmo 23. Ao passar esse período, você poderá descartar a sua simpatia normalmente e ela poderá ser feita sempre que você desejar.



Simpatia da fortuna





Você vai precisar de 20 folhas-da-fortuna; uma bacia de ágata ou de alumínio e 2l.de água.

Coloque a água na bacia e acrescente as ervas. Enquanto esfrega as folhas com as duas mãos, faça seus pedidos. Esse ato deve levar de 10 a 15 minutos, até a água ficar com uma coloração esverdeada. Reserve a mistura sem coar e, depois de fazer a limpeza do ambiente, sem água sanitária, jogue a mistura de dentro para fora do local e deixe por 20 minutos. Passe o rodo e um pano seco e pronto: você verá o ambiente mais tranquilo e atrairá muita sorte na sua vida!



Simpatia do Bombom





Você vai precisar de 1 bombom; 1 moeda e mel.

O primeiro passo dessa simpatia é uma delícia. Você irá comer o bombom. Em seguida, irá pegar o papel do bombom e colocar a moeda. Por cima da moeda, despeje bastante mel e embrulhe tudo. Coloque esse embrulho próximo a um formigueiro e saia do local sem olhar para trás. Conforme as formigas forem comendo o embrulho, o dinheiro vai ir chegando à sua vida.



Para não faltar dinheiro





Você vai precisar de um prato branco pequeno; 1 vela amarela; 1 nota de dinheiro de qualquer valor (ela não será destruída); 1 moeda de qualquer valor; 1 copo cheio de água e 1 xícara de açúcar mascavo.

Coloque a nota de dinheiro sobre o prato e a moeda sobre a nota. Cubra todo o dinheiro com o açúcar mascavo e firme a vela no prato, sobre o açúcar, e acenda-a. Então, coloque o copo de água também sobre o prato. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo com muita fé ao seu anjo da guarda para abençoar a sua vida financeira.



Repita a seguinte oração