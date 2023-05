Estudo aponta que quase metade dos brasileiros admitem pegar o celular do parceiro sem autorização

Recentemente, uma pesquisa feita pela Avast revelou que mais de 40% dos brasileiros admitem pegar o celular do cônjuge sem autorização. Isso é preocupante, pois mostra que as pessoas não confiam umas nas outras e não têm relacionamentos saudáveis. Consultamos o especialista em relacionamentos Caio Bittencourt para entender mais sobre esse tema.





“Além disso, é importante respeitar os limites e as preferências de cada um. Se um parceiro não se sente bem com o uso do celular do outro, é importante que eles falem abertamente sobre isso e encontrem uma solução que seja boa para ambos. Dessa forma, as pessoas podem desfrutar de um relacionamento saudável, seguro e feliz,” finaliza.





É necessário que as pessoas sejam honestas, respeitem os limites do outro e façam o possível para se comunicar abertamente. Quando essas coisas acontecem, as pessoas podem desfrutar de um relacionamento saudável e transparente, sem o receio de serem enganadas ou pegar o celular do outro sem autorização.