Numerologia: entenda o que é número de impressão

Ainda segundo a astróloga, para saber mais sobre o número de impressão, é necessário fazer um Mapa Numerológico, e isso tem de ser feito com um especialista. Só ele irá te guiar por esse conhecimento de forma muito mais benéfica. “O número de impressão está ligado a forma como as outras pessoas te enxergam. Assim, será uma forma de reconhecer aquelas qualidades, ou defeitos que você possui e nunca nem percebeu”, aponta.

“O número que também pode ser conhecido como o da personalidade, ou ainda o número da aparência, simplesmente representa a 'impressão de que você passa 'para as pessoas. Parece algo simples, e é. Esse cálculo da numerologia, revela suas características mais fortes e que são facilmente detectadas pelas pessoas ao seu redor”, afirma Yara Vieira, astróloga do Astrocentro.

Sabe aquela frase “quando te conheci não imaginava que você seria assim”? O número de impressão é justamente sobre isso. A numerologia é um estudo que pode passar muitas informações apenas usando a energia dos números. É por isso que o número de impressão é tão importante. Afinal, é uma das formas de você se deparar com o autoconhecimento, manter-se no equilíbrio e saber a impressão que passa de si mesmo.

Significado de cada um dos números de impressão







Número de impressão 1

Continua depois da publicidade

Quando este é o seu número, significa que as pessoas te vêem com uma postura de líder e bastante individualista. Porém, também acham que você possui ideias originais e geniais. O alerta seria para as suas atitudes que podem soar agressivas.





Número de impressão 2

Para as pessoas, você pode parecer alguém muito diplomático, que toma cuidado com a forma de agir e até de falar. As pessoas compreendem que você possui um lado bastante sensível e passivo, mas se irritam com a sua indecisão.





Número de impressão 3

Esse é um número de pessoas muito curiosas, criativas e agitadas. Ter o número de impressão 3, significa que você transparece ser uma pessoa muito simpática, que sabe lidar com todo mundo e está sempre disposta a diversão. As pessoas podem te achar muito distraída e, por isso, não confiar em você de primeira.





Número de impressão 4

Para as pessoas, você irá transparecer muita seriedade e responsabilidade. As pessoas costumam confiar em você rapidamente, pois a sua reputação é muito boa. Afinal, você se preocupa muito com o que os outros vão achar.





Número de impressão 5

Se você é uma nativa do número 5, com certeza já vai ter ouvido as pessoas falando que é alguém: livre, diferente e curiosa. A verdade é que você se mostra muito aberto para conhecer o outro, e também a se aventurar em viagens e interesses diversos. Por isso encanta rapidamente as pessoas ao seu redor.





Número de impressão 6

Possuir o 6 como a forma das pessoas te verem é ótimo. Uma pessoa super sociável, divertida e que sabe colocar panos quentes sobre qualquer intriga. As pessoas tendem a gostar bastante de você, mas podem se irritar com a sua necessidade de ter harmonia o tempo inteiro.





Número de impressão 7

As pessoas costumam ver os nativos do número 7 com muito mistério. Isso porque você provavelmente não se abre de primeira, gosta de conhecer as pessoas antes de se entregar. Mostra-se uma pessoa muito inteligente e que não fala sobre qualquer coisa, mas, quando fala, é porque realmente sabe.





Número de impressão 8

Poderosa! Essa é a forma como as pessoas te enxergam e por isso causa respeito onde passa. Algumas pessoas podem ter medo, outras podem ter inveja. É preciso cuidado com quem se envolve, afinal, a sua ambição pode te colocar em situações complicadas.





Número de impressão 9

Qualquer pessoa que possui o último número da numerologia sempre vai trazer características evoluídas. É por isso que as pessoas vão te enxergar muito humanitária, carismática e que sempre estará disposta a ensinar algo para a vida.





“Esse cálculo também pode revelar o que os outros esperam de você por essa energia numérica que você tem de impressão”, conclui Yara Vieira.