Férias escolares: uma série de atividades para fazer com as crianças neste período de descanso

Pais precisam tirar crianças de frente das telas e estimular brincadeiras para desenvolvimento delas

As férias escolares estão chegando e já é tempo de programar o que fazer com as crianças no período de descanso. Sem ir para a escola, muitas crianças acabam ficando desocupadas diante das telas do celular, do tablet e do computador, jogando videogame ou assistindo a desenhos animados, séries e filmes. Muito tempo diante das telas prejudica o desenvolvimento cerebral dos pequenos. Os pais podem incentivar diversas atividades que, além de divertir, estimulam o desenvolvimento físico e intelectual dos filhos.

O convívio social com outras crianças é fundamental. Nada melhor do que elaborar uma festa do pijama e convidar os amiguinhos e as amiguinhas. O evento pode incluir a montagem de um acampamento no quarto ou na sala e brincadeiras lúdicas sobre estar em uma cabana. Uma guerra de travesseiros também pode divertir as crianças, além de jogos inventados.





Uma caça ao tesouro é outra brincadeira lúdica e divertida. Em cada lugar da casa pode-se esconder uma pista de onde se encontra o tesouro. As crianças podem se empolgar para descobrir. Quanto mais misteriosa for a brincadeira, melhor. É uma forma de passar o tempo em casa com as crianças.





As brincadeiras de desenhar também podem ocupar o tempo e estimular a imaginação das crianças. É possível propor para as crianças que elas desenvolvam uma história em quadrinho ou até um álbum de figurinhas feito em casa. Ao invés de adquirir livrinhos prontos, o legal é fazer com as próprias mãos.

Outra atividade para se fazer em casa é usar itens que iriam para o lixo para reciclá-lo. Os potinhos de iogurte podem se transformar em carrinhos e o fim do rolo de papel higiênico, em um animal. É só usar a criatividade para brincar com a sucata. Assim, as crianças aprendem, não somente a usar a imaginação, mas também sobre sustentabilidade.





As crianças também podem ir para a cozinha ajudar os pais no preparo de refeições ou até preparar seus próprios pratos. Para ficar ainda mais divertido, é possível fingir que estão todos em um reality show de culinária. A brincadeira lúdica pode incentivar os pequenos a cozinhar e aprender novas receitas.





Já fora de casa, dá para aproveitar o jardim ou quintal para uma guerrinha de água nos dias quentes. Os parques também proporcionam um espaço agradável para brincadeiras como empinar pipa ou brincar de peteca. Para as atividades ao ar livre, o melhor é levar um agasalho infantil, pois, apesar do calor feito ultimamente, há mudanças bruscas no tempo diariamente.