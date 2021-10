Aprenda a fazer brinquedo econômico e criativo para o Dia das Crianças

Outubro é mês de alegria e diversão. Comemorado no dia 12, o Dia das Crianças é a ocasião ideal para surpreender os pequenos com brincadeiras e presentes. E, para ensiná-los desde cedo sobre a importância do consumo sustentável, que tal fazer um presente criativo utilizando material reciclado?

Pensando nisso, a Abeaço (Associação Brasileira de Embalagem de Aço), trouxe uma dica bastante divertida e fácil de desenvolver: tambor de brinquedo feito com lata de aço.

Além de entreter, o brinquedo é educativo. O exercício de segurar e batucar no tambor auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, beneficiando a capacidade física e cognitiva da criança.





“A lata de aço é recomendada como material por sua resistência. O brinquedo pode durar bastante tempo, sem que seja danificado pela criança. Para identificar se a lata que tem em casa é de aço, basta aproximar um ímã. Se grudar, a lata é de aço”, explica Thais Fagury, presidente da Abeaço.

Confira abaixo como fazer o brinquedo e Feliz Dia das Crianças!





Material:

1 Lata

30 cm papel adesivo (ou tecido adesivo)

1 metro de fita de cetim

1 metro de fita pompom

1 metro de sianinha (espécie de fita ondulada ou em zigue-zague)

2 x 35cm de madeira

2 puxadores de madeira

Lápis

Estilete

Régua

Tesoura para papel

Tesoura para tecido

Agulhão

Dobradeira

Cola de silicone

Cola de madeira

Passo a Passo:

1- Lave a lata e seque bem. Corte o papel adesivo (ou tecido adesivo) no tamanho da lata e, em seguida, aplique na lata. Passe a dobradeira para aderir.





2- Pegue a fita pompom cole na parte superior e inferior com a cola de silicone.





3- Corte 1 metro de fita e reserve. Depois, pegue o agulhão e faça um furo de cada lado da lata. Prenda a fita em torno da lata.





4- Cole com cola de madeira os puxadores nas pontas da madeira 35cm. Em seguida, cole a sianinha ao redor da madeira com a cola de silicone, decorando como quiser.







5- Está pronto! Agora, é só brincar.