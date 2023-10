Festa da Padroeira em Londrina tem parque de diversões, vacinação e educação de trânsito

Considerada a maior festa religiosa popular da Arquidiocese de Londrina e uma das maiores do Paraná, a Festa da Padroeira, que ocorre no dia 12 de outubro no Santuário de Nossa Senhora Aparecida ampliou a programação em 2023. Além das tradicionais missas e atividades religiosas, traz um parque de diversões para as crianças, bem como uma parceria com a prefeitura municipal de Londrina por meio da qual haverá educação de trânsito para a criançada e vacinação para quem desejar, respectivamente pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e secretaria de Saúde.





“Com uma dimensão Arquidiocesana e que ultrapassa as fronteiras do Paraná, o Santuário, a cada ano, busca oferecer ao público não apenas a programação religiosa, mas, também, uma série de atividades que possam transformar a Casa da Mãe Padroeira num local de convivência e permanência, para que as famílias sintam-se em casa, onde possam rezar, alimentar-se e as crianças brincarem”, diz o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário.

Durante todo o dia, haverá bazar de artigos religiosos, velário, sala de promessas, venda de flores e velas, além de confissões, que serão realizadas na escola estadual ao lado, além de aferição de pressão e de diabetes pela Unipax.





As novidades de 2023 são o parque de diversões, com brinquedos como surf, chapéu mexicano, barca pirata, tromba-tromba, cama elástica, jump, carrossel e montanha russa de centopeia. Os ingressos custam R$ 5 vendidos diariamente até 18h na secretaria ou R$ 10 na bilheteria na hora.

Nas barracas, as opções gastronômicas giram em torno de pastel, cachorro-quente, refrigerante, água, suco e alimentos típicos de diversas nacionalidades, como alemã, japonesa, italiana e libanesa.





O bazar do santuário estará aberto o dia todo, assim como a venda do pão, com a possibilidade de encontrar uma medalha abençoada.

Haverá ainda uma ação de educação no trânsito “Caminhos do trânsito, criança consciente”, realizada pela CMTU, das 11h às 15h, na rua em frente ao santuário. A equipe estará com o mini Fusca e irá simular uma cidade para as crianças compreenderem as noras de trânsito e a importância de respeitar as pessoas, os pedestres.





Já a secretaria municipal de Saúde fará a aplicação de todas as vacinas disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde), das 6h às 19h, para quem quiser atualizar o cartão de vacinação. Entre as vacinas estão as de hepatite, influenza, febre amarela e covid-19.

Programação 12/10





00h – Terço dos homens

05h – Missa com padre Laurindo Lopes da Silva

07h – Missa com padre Alexandre Alves dos Anjos Filho

09h – missa com Dom Anuar Battisti, arcebispo emérito de Maringá

10h30 – Missa com Dom Luiz Soares Vieira, arcebispo emérito de Manaus

12h – Consagração das Crianças com padre Cláudio Marinoni

13h30 – Missa com padre José Rafael Solano

15h – Missa com Dom Geremias Steinmetz

17h – Missa com Dom Geremias Steinmetz

18h – Procissão pelas ruas da Vila Nova

19h – Coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida