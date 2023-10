Confira o abre e fecha dos serviços municipais de Londrina durante o feriado da Padroeira

A Prefeitura de Londrina informou na tarde desta terça-feira (10) o que abre e o que fecha em relação aos serviços municipais no feriado desta quinta-feira, 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A sede administrativa da prefeitura e outras secretarias e órgãos municipais não terão expediente na quinta e na sexta-feira (13), por ser ponto facultativo nas repartições públicas municipais. O decreto 1.303/2023 foi publicado no Jornal Oficial do Município. Os trabalhos essenciais da Saúde, Defesa Social e serviços funerários vão continuar funcionando normalmente. Veja como ficam os demais serviços na cidade:





Educação – Nos dias 12 e 13 de outubro, as unidades escolares da rede municipal de educação de Londrina não terão aulas. O fechamento vale para as escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs).

Publicidade

Publicidade





Além disso, os Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados com a Secretaria Municipal de Educação (SME), que possuem calendário próprio, também não realizarão atividades nas mesmas datas. Ambos os calendários escolares podem ser conferidos nesta página do portal da Prefeitura.





A sede administrativa da SME também ficará fechada na quinta (12) e sexta-feira (13), voltando a atender o público normalmente na próxima segunda-feira (16).

Publicidade





Saúde – Seguindo o decreto 1.303/2023, nos dias 12 e 13 de outubro, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Londrina estarão fechadas, bem como a Farmácia Municipal, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD. A reabertura de todas essas unidades irá ocorrer na segunda-feira (16).





Já as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sabará e Centro-Oeste (Jardim do Sol) estarão abertas todos os dias, durante 24 horas, assim como o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor. Funcionam normalmente, também, os serviços do SAMU, Maternidade Municipal, Pronto Atendimento Infantil (PAI), CAPS III, o PA 16 horas do Maria Cecília (7h à 23h), na região norte, e o PA 18 horas do União da Vitória (das 7h à 1h), na região sul.

Publicidade





Defesa Social – A Guarda Municipal de Londrina (GML) mantém expediente normal em todos os dias da semana, durante 24 horas. Os agentes prestam serviços de patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e outras áreas. O serviço de videomonitoramento da GML também continua de forma ininterrupta, entre outras ações. A população pode registrar denúncias e ocorrências pelos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), assim como pelo aplicativo 153 Cidadão, disponível para os sistemas Android e iOS.



Publicidade





Parque Municipal Arthur Thomas – Uma ótima opção para quem quer curtir o feriado em contato com a natureza é o Parque Municipal Arthur Thomas, que funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h. A unidade abrirá normalmente tanto na quinta (12) quanto na sexta-feira (13), fechando somente na segunda-feira (16), para trabalhos de manutenção. O Parque Arthur Thomas tem entrada gratuita e fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza (região sul).





Restaurante Popular – O Restaurante Popular de Londrina não atenderá na quinta-feira (12), porém, funcionará normalmente na sexta-feira (13), das 11h às 14. A unidade fica na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Central. O almoço custa R$ 3 e o caixa fornece troco máximo para R$ 20. Não são aceitos cartões. Para conferir o cardápio da semana, acesse a página da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) no Instagram.

Publicidade





Acesf – A sede administrativa da Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), localizada na avenida Juscelino Kubitschek (JK), 2.948, Centro, não terá atendimento ao público nos dias 12 e 13, retomando as atividades no dia 16. Mas os serviços funerários (plantão 24h) não sofrem alterações e continuam disponíveis a qualquer momento.





O site do órgão – acesf.londrina.pr.gov.br – disponibiliza diversas informações sobre os atendimentos prestados, inclusive uma série de serviços on-line, que abrangem itens como consulta de local de sepultamento, obituários, listagem de serviços e preços, emissão de taxa de manutenção e outros.

Publicidade





Trabalho, Emprego e Renda – A Agência do Trabalhador (SINE) e demais serviços realizados diretamente nesta sede estarão suspensos nos dias do feriado e ponto facultativo. No entanto, uma série de serviços – incluindo a divulgação de vagas de trabalho, seguro-desemprego e outros – continuam disponíveis para a população, por meio do Portal da Prefeitura, no endereço www.londrina.pr.gov.br/sine.





Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) não estará aberta ao público nesta quinta (12) e sexta-feira (13), voltando a funcionar na segunda-feira (16). Porém, a qualquer momento do dia, o público pode acessar a página on-line da pasta para obter informações sobre diversos serviços. No site, é possível fazer a adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis 2023), que permite a regularização de débitos relativos a tributos municipais, com descontos nos juros e multas.

Publicidade





CMTU – Vários serviços prestados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) terão alterações em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os setores administrativos e de atendimento ao público do órgão, por exemplo, estarão fechados durante o recesso.





Por causa do decreto de ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira (13), o funcionamento normal das divisões será retomado na segunda-feira (16), sem prejuízo à contagem de prazo nos processos de trânsito que vencem no período.





Os ônibus do transporte coletivo circularão com os horários relativos a domingos e feriados, enquanto no Terminal Rodoviário de Londrina (TRL), administrado pela CMTU, haverá expediente somente das equipes operacionais, com recesso dos trabalhos administrativos.





Os agentes de trânsito atuarão em escala normal, com patrulhamento de rotina e monitoramento do tráfego na rodoviária, entorno do Igapó II e imediações do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova.





A realização dos serviços de limpeza, entre eles capina do mato, varrição de vias, lavagem de calçadas e conservação de lagos, será interrompida no feriado. As atividades serão restabelecidas no dia seguinte.





A coleta dos resíduos orgânicos e do rejeito será feita normalmente, percorrendo os bairros já atendidos às quintas-feiras. O recolhimento do material reciclável que seria feito no feriado, no entanto, será transferido para sexta.





Localizados nas regiões leste e norte, nos bairros Nova Conquista e Vista Bela, respectivamente, os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) permanecerão abertos para o recebimento de descartes, no intervalo das 8h às 19h30.





As feiras livres e feiras noturnas serão realizadas regularmente, com presença facultativa dos comerciantes. Mais informações sobre a programação das atividades podem ser obtidas pelo telefone (43) 3379-7900, até as 17h de quarta-feira (11).