Frio deve colaborar para alavancar vendas do Dia dos Namorados em Londrina

O clima deve contribuir para reforçar ainda mais o otimismo dos varejistas londrinenses em relação às vendas do Dia dos Namorados já que o serviço de meteorologia prevê a queda gradual das temperaturas ao longo desta semana, um estímulo a mais para os consumidores saírem às compras. Pesquisa realizada no final de maio pela Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) apontou que a expectativa dos comerciantes é de aumento de 16% sobre o mesmo período do ano passado. Nas lojas, a semana começou com movimento ainda fraco, mas a aposta é que o fluxo de clientes cresça nos próximos dias.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Gerente da loja de confecções Mega Jeans, na região central de Londrina, Roberta Fonseca observou aumento da procura por presentes nesta semana. Muitos namorados e maridos em busca de opções que agradam o par, mas sem pesar no bolso. “As vendas não são como no Dia das Mães, mas é uma semana de pagamento, o frio está vindo e ainda teremos o horário estendido na sexta e no sábado”, comentou. Na sexta-feira (10), o comércio irá funcionar até as 21 horas e, no sábado (11), as lojas ficam abertas até as 18 horas.

Continua depois da publicidade





Itens de perfumaria sempre têm boa saída no Dia dos Namorados e, neste ano, não está diferente. Na loja de perfumes e cosméticos gerenciada por Renata Macedo, as vendas estão boas e a expectativa é de que melhore até sábado. “Tanto perfumes masculinos quanto femininos têm muita procura. Muita gente vem comprar um perfume e acaba saindo com um kit com hidratante corporal, creme pós-barba e sabonetes. Estamos contentes com os resultados”, disse ela, que preferiu não arriscar um percentual, mas está confiante na alta das vendas ante 2021.





Continue lendo na Folha de Londrina.