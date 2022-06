42º Festival de Música de Londrina abre com Concerto Festivo

A abertura popular será no sábado, dia 9, no aterro do Lago Igapó, com um “Concerto Festivo”, às 16h. Os atores desta performance serão o grupo de palhaços Plantão Sorriso e a Orquestra Sinfônica “Arte & Vida” de Arapongas, com regência do maestro Claudemir Trevisan.

O concerto de abertura oficial será no dia 10, domingo, às 20h30, no Cine Teatro Ouro Verde. No palco, a Osuel (Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina), o maestro Massimiliano Carraro e o solista venezuelano, pianista Fabio Paez. O repertório vem com Tchaikovsky e Carlos Gomes.

Programação Pedagógica





A programação pedagógica está sendo finalizada e devem ser ofertados cerca de 20 cursos, entre oficinas e instrumentos. O QG do Festival e as aulas serão no Colégio Hugo Simas, na rua PioXII, 195 (esquina c/ r. pref. Hugo Cabral).

Continua depois da publicidade





As inscrições para os cursos do 42º FIML serão abertas no dia 20 de junho e toda a programação e professores serão divulgados em breve. Tanto a programação pedagógica, quanto a artística poderão ser conferidas pelo site do festival: www.fiml.art.br





O EnCom2022 (Encontro Nacional de Composição Musical de Londrina), que faz parte do evento, tem data agendada para os dois últimos dias do FIML, 17 e 18 de julho. O Encontro é organizado por professores do curso de Licenciatura em Música da UEL, em parceria com o FIML e ocorre desde 2010. É um encontro científico-artístico em composição musical realizado bienalmente. Esta será a 6ª edição do evento.