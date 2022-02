Gêmeas que se casaram com gêmeos têm filhos 'idênticos' e bombam na web

A vida da família é acompanhada há anos, e as duas irmãs chegaram a estrelar um dos episódios da série "Irmãs ao Extremo", reality do canal pago Discovery. Os dois casais celebraram a união em 2018 após terem se conhecido em uma festa para pessoas gêmeas.

A história de duas irmãs gêmeas que se casaram com dois irmãos gêmeos já é motivo para suficiente para ganhar destaque nas redes sociais. Mas chama ainda mais a atenção se os filhos dos dois casais nascerem muito parecidos um com o outro, dando a impressão de também serem gêmeos.

Sucesso no Instagram





No perfil do Instagram @salyerstwins, a rotina da família é retratada em detalhes. No singular mesmo, pois, como as irmãs definem, são uma única família.







As crianças nasceram em 2021, e realmente chamam a atenção pela semelhança. De tão parecidos, as fotos de família publicada pelos Salyers parecem ser espelhadas, mas não é o que ocorre.