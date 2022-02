Rainha Elizabeth, 95, está com Covid-19

A rainha Elizabeth 2ª recebeu o diagnóstico de Covid-19, informou neste domingo (20) o Palácio de Buckingham. Ela tem 95 anos e faz aniversário em abril.

De acordo com um comunicado oficial, Elizabeth está apresentando sintomas leves, equivalentes aos de um resfriado, e pretende manter uma agenda tranquila na próxima semana, no Castelo de Windsor. "Ela continuará a receber cuidados médicos e a seguir as orientações apropriadas", diz o texto.

Acredita-se que a rainha, que recentemente iniciou as comemorações do aniversário de 70 anos de seu reinado, o Jubileu de Platina, já tenha recebido as três doses de vacina contra o coronavírus -o Palácio confirmou oficialmente apenas a data da primeira injeção.





No último dia 10, a monarquia informou que o príncipe herdeiro Charles, 73, tinha recebido o diagnóstico de Covid, pela segunda vez -na primeira infecção, em março de 2020, ainda nos meses iniciais da pandemia, ele teve sintomas leves e passou sete dias isolado na Escócia antes de retomar suas funções.





Quatro dias depois, a Clarence House, residência oficial do príncipe, informou que sua mulher, Camilla Parker-Bowles, 74, também estava doente. No começo do mês, a duquesa da Cornualha teve o apoio da rainha para que receba o título de rainha consorte quando Charles assumir o trono.

Segundo os comunicados oficiais, o príncipe de Gales esteve com a mãe no último dia 8, antes de saber de sua reinfecção. De acordo com o jornal The Guardian, "diversos casos" têm sido registrados no Castelo de Windsor.





A rainha passou meses no ano de 2020, o primeiro da pandemia, quarentenada. Em abril do ano passado, no funeral do marido, o príncipe Philip, sentou-se sozinha na cerimônia, devido às regras de distanciamento social. Mais recentemente, voltou a participar de eventos.





Na última semana, por exemplo, cumprimentou em reuniões virtuais no Palácio de Buckingham os embaixadores da Estônia e da Espanha. Na quarta-feira (16), recebeu dois militares e apareceu sorrindo e de bengala. "Como vocês podem ver, não consigo me locomover", disse em tom de brincadeira, apontando para a perna esquerda, sugerindo algum problema de mobilidade.





As orientações mais recentes das autoridades de saúde britânicas dizem que aqueles que estão com Covid devem realizar autoisolamento de cinco dias, podendo encerrá-lo caso apresentem dois testes negativos para a Covid realizados em dois dias consecutivos a partir do quinto dia dos sintomas. Se ao menos um dos testes tiver resultado positivo, é preciso estender o período de isolamento para 10 dias.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, desejou neste domingo à rainha uma rápida recuperação e um "rápido retorno à saúde vibrante". "Tenho certeza de que falo por todos ao desejar a Sua Majestade a Rainha uma rápida recperação da Covid e um rápido retorno à saúde vibrante", escreveu ele no Twitter.





O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, e outros políticos britânicos também enviaram mensagens.





Entre eles, o prefeito de Londres, Sadiq Khan. "O compromisso que sua majestade, a rainha, mostrou ao nosso país continua inabalável. Desejo uma recuperação rápida e segura do Covid."





Em um dia chuvoso e tempestuoso, alguns turistas se reuniram nos portões do Castelo de Windsor para desejar melhoras à rainha. Outros expressaram apoio em recados deixados nas estações de metrô de Londres, em que pediam à monarca para "ter paciência", e também na internet.





Em meio às celebrações por 70 anos de reinado, a saúde de Elizabeth tem despertado mais atenções desde outubro passado, quando precisou passar uma noite no hospital -sua primeira internação desde 2013, para passar por exames sobre os quais não foram divulgados detalhes.





Os médicos depois aconselharam a rainha a prolongar o repouso e cancelar a participação em vários atos públicos, incluindo a COP26, conferência mundial sobre o clima que aconteceu na Escócia e sobre a qual ela vinha falando, e uma viagem de dois dias à Irlanda do Norte.





Seu primeiro grande compromisso público em mais de três meses foi realizado no dia 5 de fevereiro, véspera de seu Jubileu de Platina, quando conheceu trabalhadores de caridade na Sandringham House, cortou um bolo comemorativo e usou uma bengala para descansar.