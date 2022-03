Gestão financeira: como manter as finanças pessoais controladas?

Quer economizar e ter certeza de que as contas vão fechar no fim do mês? Quer deixar de pagar tudo que não se lembra de ter comprado ou conseguir fazer melhor tudo o que gosta? Siga estas três dicas simples para iniciar sua reeducação e garantir uma vida com estabilidade financeira.

Um dos maiores desafios da vida adulta é lidar com as finanças. O desejo de utilizar o dinheiro recebido no começo do mês para sustentar um estilo de vida prazeroso pode facilmente tomar conta e causar caos na vida financeira. Felizmente, algumas dicas simples podem ajudar a evitar a impulsividade e incentivar o planejamento.

Estabeleça metas

Faça as contas





Após estabelecer um objetivo, é necessário fazer as contas para saber exatamente o quanto você gasta, com o que exatamente gasta e quando o faz. Comece rastreando as suas despesas fixas. Essas são as contas que você deve pagar todo o mês para continuar fazendo uso dos serviços atribuídos a elas, como plano de celular, mensalidade de cursos, contas da casa, etc.





Depois de descobrir as despesas fixas, comece a anotar tudo o que compra e a separar em grupos. Gastos com alimentação, com lazer, com vestimenta, com festas, passeios com os amigos… Todos esses pontos precisam ser considerados e anotados, seja no papel, bloco de notas do desktop ou aplicativo de celular.





Após anotar, você terá uma noção muito melhor de para onde vai o seu dinheiro e do quanto você investe em cada categoria e cada segmento da sua vida, podendo fazer divisões por porcentagem, classificar os gastos do maior ao menor, do essencial ao desnecessário, e assim por diante.