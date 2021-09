Golden Milk: a bebida de ouro que você precisava, mas não sabia

Receita da dieta Ayurveda, o Golden Milk se tornou popular por seus benefícios à saúde, que vão desde a diminuição da inflamação corporal e até alívio dos sintomas de ansiedade.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

A popularização do Golden Milk se deu pela Ayurveda, medicina indiana de mais de cinco mil anos e que tem como essência o cuidado com a alimentação. Dessa forma, a terapia ficou conhecida pela utilização de especiarias com efeitos benéficos à saúde, levando em conta o funcionamento do metabolismo de cada um. A seguir, você poderá saber quais são seus benefícios e como prepará-lo em casa!





O Golden Milk nada mais é do que a mistura de um leite vegetal ou animal com especiarias, típico da culinária Ayurveda. O açafrão é amplamente utilizado, e ele é o responsável pela coloração amarelada da bebida, mas além dele, outros temperos podem ser misturados. As especiarias utilizadas na preparação da receita servem tanto para dar sabor quanto para promover um leque de benefícios para o corpo de quem está consumindo.

Continua depois da publicidade





O Golden Milk tornou-se um tratamento popular a ser associado com terapias tradicionais, pois ajuda a regular os sintomas físicos de desconforto, como o caso da inflamação e da atuação antioxidante que exerce. Também traz benefícios à saúde do coração, ajuda a regular os níveis de açúcares no sangue, aumenta a imunidade e potencializa a função cerebral. Mas além dos sintomas fisiológicos, os adeptos da receita dizem ter sentido melhora nos problemas com sono, bem como no combate ao mau-humor. A receita também pode ser utilizada a favor de quem sofre com ansiedade.





Ele é um aliado das dietas, e pode ser ingerido após o almoço ou durante a tarde, como uma maneira de combater a vontade de comer doces. Entretanto, o mais comum é que seu consumo seja feito antes de dormir, devido às propriedades relaxantes dos ingredientes utilizados.





O Golden Milk caiu nas graças de quem o experimentou por combinar sabores tradicionais indianos ao tratamento natural, já que agrega muitos elementos interessantes para manter e melhorar a saúde. Por exemplo, para o preparo da bebida, um dos ingredientes mais fortes é a pimenta do reino, que também é conhecida pelos efeitos anti-inflamatórios e atua na melhor absorção de vitaminas. O gengibre também é um ingrediente importante, e traz para a receita, além de seu sabor marcante, a ação antioxidante e termogênica, melhorando a respiração e purificando o sangue. A canela, por sua vez, também é um poderoso termogênico e anti-inflamatório, colocando mais força a esses benefícios, mas reduz a necessidade por açúcar. A estrela da receita é o açafrão, que é responsável por conceder a sensação de saciedade ao consumidor, além de potencializar os benefícios dos ingredientes anteriores.





As misturas prontas já podem ser encontradas em casas naturais devido ao crescimento do interesse pelo produto, mas elas também podem ser preparadas em casa, a depender do objetivo a ser alcançado -- é importante ter atenção aos ingredientes opcionais.





Como preparar seu Golden Milk





O leite vegetal é o mais indicado para o preparo, mas não significa que o leite de origem animal está proibido. uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de gengibre ralado, que pode ser fresco ou em pó também, uma colher de café de pimenta do reino, meia colher de chá de canela em pó.





Os adoçantes são opcionais, mas podem ser utilizados desde o açúcar mascavo, melado de cana, ou agave. O mel deve ser deixado de lado, pois segundo a Ayurveda, o ingrediente aquecido torna-se danoso ao organismo, mas pode ser utilizado se a bebida for consumida fria.





Preparo: basta adicionar todos os ingredientes, exceto a canela e o adoçante -- caso opte por ele, em uma panela e levar ao fogo. Retire-o assim que a fervura começar a levantar e adicione os ingredientes restantes.

Caso prefira, alguns tipos de ervas e outras especiarias também costumam ser adicionadas, como a camomila, cardamomo e a erva doce. Há também outros temperos muito utilizados na gastronomia indiana e que podem ser misturados ao preparo do seu Golden Milk, cada um com uma propriedade particular.