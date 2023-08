Golpes por biometria facial: 4 dicas para evitá-los

Conforme dados da empresa Statista, o mercado de reconhecimento facial, estimado em aproximadamente US$ 5 bilhões em 2021, deve crescer e chegar a US$ 12,67 bilhões em 2028 com a ajuda da IA (inteligência artificial). A biometria facial é uma das formas mais seguras de autenticação digital disponíveis na atualidade. Além da segurança, traz conforto ao usuário, que não precisa mais de senhas escritas ou números para desbloquear seus dados.







Entretanto, uma modalidade de golpe comum por meio da biometria facial é o Deepfake. Na fraude, não somente o rosto é clonado, mas também a voz e os maneirismos da pessoa. Com o crescimento do uso da inteligência artificial, o crime vem se intensificando por meio de vídeo chamadas e ligações telefônicas para enganar humanos e sistemas não avançados de reconhecimento de identidade.







Esses golpes podem ser evitados por meio de soluções tecnológicas e antifraude. Thiago Bertacchini, especialista em fraude digital e Executivo Sênior de Desenvolvimento de Negócios da Nethone, aponta dicas para evitar golpes usando biometria facial:





Educar o mercado





O primeiro passo é conscientizar empresas e consumidores sobre os golpes existentes no uso de ferramentas como inteligência artificial e biometria facial é fundamental para que haja conhecimento do que é possível, bem como das formas de prevenção existentes.

Não deixe estranhos tirarem fotos sem saber o motivo

“Para as pessoas, uma das dicas mais importantes é ter cuidado com quem deixamos nossas fotos serem tiradas, além de sempre perguntar o porquê, já que elas podem ser usadas para aplicar o golpe em questão”, pontua Bertacchini.





Tenha cuidado ao escolher sistemas de reconhecimento





Quando as empresas optam pelo uso da biometria facial, é fundamental contar com sistemas de reconhecimento para isso. Deve-se ter cuidado na contratação desses fornecedores. “Caso sejam percebidas vulnerabilidades nessas plataformas, não as utilize, faça avaliações frequentes e altere-as, se necessário”, afirma o especialista.

Invista em soluções de prevenção de fraudes digitais





Para as empresas, é fundamental a contratação de soluções tecnológicas e validadas de prevenção a fraudes, que precisam analisar dados de dispositivo, rede, comportamento do usuário e contexto de dados.