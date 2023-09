Grupo de jovens do Santuário da Vila Nova promove palestra sobre combate ao suicídio

O grupo de oração para adolescentes e jovens Rocha da Salvação, que se reúne semanalmente no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, área central de Londrina, vai aderir à campanha Setembro Amarelo, uma iniciativa internacional de combate e prevenção ao suicídio. Para isso, os participantes organizaram a palestra “Os desafios da juventude e a importância da saúde mental”, que será realizada pela psicóloga Elaine Prestes. O evento é domingo (17), a partir das 9h, em uma das salas da igreja ( rua Grajaú, 257). Qualquer pessoa pode participar e não precisa fazer inscrição.





O mês de setembro é dedicado ao assunto porque o dia 10 é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, uma campanha internacional cujo lema, em 2023, é “Se precisar, peça ajuda”. Dados da OMS (Organização Mundial de Saúde) apontam que, em 2019, mais de 700 mil suicídios ocorrem no mundo. No Brasil, são 14 mil por ano, média de 38 pessoas mortas por dia. Entretanto, os casos podem ser muito maiores, por conta da subnotificação dos casos. “Nós, jovens, precisamos falar mais sobre o assunto e essa é uma oportunidade de que as pessoas tenham informações para identificar e para poder pedir ajuda, caso necessário”, explica Victor Prestes, coordenador do grupo.

Psicóloga convidada, Elaine Prestes é especialista em psicoterapia clínica psicanalítica e tem estudos de psiquiatria, psicologia e psicoterapia infantil. É pós-graduada em “Situação de crise existencial e comportamento autodestrutivo”, além de ter pós-graduação em “Suicidologia: prevenção e posvenção, processos autodestrutivos e luto” pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Além disso, é coautora dos livros “Simplesmente Mariana, ou não!” e “Ágata”, além de cofundadora do grupo de apoio ao luto parental Mães da Esperança e de grupo de apoio aos sobreviventes por suicídio.





Para o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, é importante abrir as portas da igreja para debater e discutir assuntos como esse. “Estamos aqui para contribuir com a sociedade no sentido de oferecer informações e apoio. Afinal, Cristo veio para os doentes e é para eles que devemos voltar nosso olhar e nossa atenção”, explica o sacerdote. (Com informações da assessoria)