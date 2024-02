Gustavo Tubarão revela em novo livro como se curou da depressão

Com 18 milhões de seguidores, Gustavo Tubarão, o mineiro que ficou famoso por compartilhar vídeos engraçados do cotidiano nas redes sociais, publica o livro "O trem tá feio: como me curei da depressão". Na obra, o autor compartilha suas experiências com o objetivo de alertar os leitores para a importância de ter atenção e cuidado com a saúde mental.





Apesar de se manter na internet com vídeos engraçados sobre seu cotidiano, o criador de conteúdo enfrentava problemas com a saúde mental. Sendo diagnosticado com depressão e Síndrome de Boderline, usava os vídeos como uma forma de escapar das crises de ansiedade e ataques de pânico.

Publicidade

Publicidade





A obra, que está sendo publicada pela Citadel Grupo Editorial, divide com os leitores dicas de como identificar o problema, qual a motivação para seguir em frente, como desenvolver perseverança e até mesmo a saber dizer não e impor limites necessários.





O objetivo, segundo o autor, é auxiliar os leitores a identificarem e buscarem ajuda profissional para tratar a depressão e outro problemas psicológicos, e ainda, para mostrar que é necessário que cada um tenha o controle da própria vida e saiba que a ansiedade e depressão não podem pará-lo.

Publicidade





Para além de relatos pessoais e dicas de como dar um passo de cada vez, dia após dia, Tubarão compartilha frases acolhedoras, salmos bíblicos e incentiva que as pessoas busquem por ajuda psicológica.





Nas páginas do livro, o autor conta sua história. "Eu já tentei suicídio, e minha família só soube quando contei isso na internet. Foi a pior sensação que já tive na vida. Mas tinha uma coisa naquele inferno que me tirava a risada, de que sempre gostei, que era fazer vídeos na internet [...] Antes de ser influencer, o meu sentimento era que eu não servia para nada, principalmente porque tudo o que eu pegava para fazer, logo desistia no meio do caminho. Mas, depois que descobri o que realmente fazia sentido na minha vida, não apenas comemorei 1 milhão de seguidores quando estourei no Instagram, como também vi o tanto que cresci e conquistei em todos os anos seguintes, porque eu nunca parei, nunca desisti."





O livro pode ser encontrado na Amazon.