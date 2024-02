Bombeiros do Paraná ajudam a combater incêndio de grandes proporções no Paraguai

Bombeiros militares do Paraná estão desde segunda-feira (12) ajudando no combate a um incêndio de grandes proporções que atingiu um prédio em Ciudad del Este, no Paraguai, na fronteira com o Brasil, em Foz do Iguaçu.





O local é um edifício em obras de aproximadamente 25 andares que fica no centro da cidade, a cerca de 650 metros da Ponte da Amizade. De acordo com os Bombeiros Voluntários do Paraguai, não há vítimas desaparecidas nem feridos no prédio.

Publicidade

Publicidade





O fogo começou entre o 11º e 12º andares do prédio, mas as equipes locais encontraram dificuldades em controlar as chamas pela altura do edifício, pela ausência de tubulações de prevenção de incêndio.





Os primeiros bombeiros paranaenses foram até o local ainda no final da tarde de segunda-feira, após a solicitação por apoio da Central de Bombeiros de Ciudad del Este ao 9º Grupamento, de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e a autorização do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Publicidade





Ao todo, desde o início dos trabalhos, foram enviados 12 bombeiros, duas caminhonetes e dois caminhões para ajudar no combate às chamas, além de diversos equipamentos.