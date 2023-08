Hospital Universitário da UEL pede doações de chinelos para pacientes

O HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da Divisão de Serviço Social, pede doações de chinelos para pacientes de baixa renda atendidos pela instituição.





Os calçados de tamanho 37 a 42 são uma das necessidades da população de baixa renda atendida no HU, assim como dos acompanhantes que permanecem no hospital.

Publicidade





Os interessados em contribuir com a campanha podem doar na secretaria da Divisão de Serviço Social do Hospital Universitário, ou no AEHU (Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário).





Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 3371-2303 (Serviço de Atendimento ao Usuário, do Serviço Social), ou 3371-5753 (AEHU).