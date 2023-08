UEL abre inscrições para processo de seleção socioeconômica nesta quarta-feira

Serão oferecidas mensalmente 4.500 refeições com subsídio ampliado no RU. O programa depende de inscrição e irá contemplar estudantes com renda per capita mensal familiar de até R$1.320,00 (um salário mínimo).

Resultado







Os resultados das inscrições deferidas e indeferidas serão divulgados no dia 10 de outubro, às 17h, no site do Sebec. Os estudantes que tiverem a inscrição indeferida poderão recorrer das 8h do dia 11 de outubro às 23h59min do dia 16 de outubro. O resultado dos recursos saem às 17h do dia 26 de outubro. O edital de convocação dos estudantes contemplados será às 10h do dia 27 de outubro.