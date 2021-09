Indecisão e simpatia? Astróloga explica as características dos librianos

Para falar um pouco mais sobre os nativos desse signo, a astróloga do Astrocentro, Luana Sudré, elencou as principais características destes nativos. Veja:

As pessoas do signo de Libra são conhecidas como as mais indecisas do zodíaco, isso porque librianos costumam pensar bastante antes de tomar qualquer decisão e analisam todos os lados, diversas vezes. São personalidades bastante sociáveis, e amada por todos. Um aspecto marcante desse nativo é o seu senso de justiça e equilíbrio. Não é à toa que o signo de libra é simbolizado por uma balança.

A mulher de libra

Equilibrada e exalando harmonia, a libriana detesta confusão. Não sabe lidar com conflitos e nem intrigas, assim, acaba se tornando muito indecisa em algumas decisões de sua vida. Vaidosa, formosa e sedutora, envolve seu companheiro nas malhas do matrimônio. Consegue convencer a qualquer um que existe o famoso final feliz.

Diplomática e sociável, transita por qualquer assunto, em qualquer momento. Ama quando pode discutir alguma coisa e está sempre disposta a ouvir e a entender o lado de quem debate com ela. A mulher do signo de Libra é justa, delicada e bondosa. Ligada no mundo e generosa nas causas sociais que abraça. Mesmo parecendo frágil e sendo muito elegante no modo de se vestir, ela acredita em sua independência e liberdade. Por isso não se espante se ver essa mulher muito dirigindo um caminhão ou cortando lenha sem nenhum problema. Ela fará de tudo para conquistar aquilo que deseja.

O homem de libra





Este nativo é o “cara que toda mulher quer”. Sua postura elegante faz com que todas o notem e passem a desejá-lo. Educado, sedutor e atraente, o homem do signo de Libra também é dono do sorriso mais lindo e do olhar mais sincero. Tem como ser mais charmoso que isso? Sim, o libriano consegue ser melhor. Ele é sensível e sabe sentir sua alma, e por isso mexe com o coração das mulheres.





Libriano é sempre muito meigo e tenta nunca se exaltar. É um cavalheiro, carinhoso e organizado e odeia parecer grosso com as pessoas, procura sempre viver de forma com que não ofenda ou magoe ninguém.





Quer conquistar um libriano? Então tenha postura e calma. Esses nativos gostam de pessoas elegantes e com classe. Libra faz parte do elemento ar, por isso gosta de liberdade também. Muito ciúme pode espantá-lo. Carinho, amor e atenção é o que eles precisam para se apaixonar, então use isso em sua vantagem.