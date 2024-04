Insegurança alimentar no Brasil ainda afeta mais os moradores do campo

Segundo a Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, do último trimestre de 2023, apontam que, enquanto a segurança alimentar das áreas urbanas atinge 73,3% dos lares, no campo, o percentual cai para 65,5%.

Responsáveis pela produção de cereais, carnes, frutas, verduras, oleaginosas e legumes, os habitantes da zona rural seguem enfrentando mais insegurança alimentar do que quem mora nas cidades do Brasil .

O grau de segurança alimentar aponta que a família conta com acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente. A insegurança alimentar leve demonstra preocupação ou incerteza em relação aos alimentos no futuro, além de consumo de comida com qualidade inadequada de forma a não comprometer a quantidade de alimentos.

Para o pesquisador do IBGE Andre Martins, a questão da insegurança alimentar no campo é derivada de uma diversidade de fatores, que incluem o abastecimento.

“Você tem que ter o acesso aos alimentos, tem que conseguir chegar até os alimentos. Tem também a questão do rendimento, que é muito associado à segurança alimentar. E os padrões de rendimento da área urbana são maiores do que nas áreas rurais. Muito embora na área rural tenha a produção dos próprios alimentos, o que não conseguimos ver na área urbana”, explica.





O estudo do IBGE mostra que o rendimento é um elemento fundamental para a garantia da segurança alimentar. Enquanto os domicílios com renda mensal per capita de um quarto do salário mínimo são somente 8,3% dos lares brasileiros, eles representam 24,1% daqueles que apresentam insegurança alimentar moderada ou grave.





Já as famílias com renda per capita com mais de dois salários mínimos representam 21,1% do total do país, mas são apenas 2,6% daqueles que apresentam insegurança alimentar moderada ou grave.





Crianças e adolescentes são mais sujeitos à insegurança alimentar do que adultos ou idosos. Conforme a pesquisa, 10,8% das crianças com até 4 anos e 11,4% das pessoas com idade entre 5 e 17 anos vivem em lares com insegurança alimentar moderada ou grave.





Entre os adultos e idosos, os percentuais daqueles que vivem em domicílios com esses mesmos graus de insegurança alimentar são os seguintes: 18 a 49 anos (9,1%), 50 a 64 anos (10%) e 65 anos ou mais (6,9%).