Interesse por "como ganhar dinheiro na internet" é quase 400% maior do que pelo modo tradicional

Nos últimos anos, o interesse em ganhar dinheiro na internet cresceu significativamente. Com o avanço da tecnologia e a expansão da conectividade global, a possibilidade de trabalhar remotamente, ter flexibilidade de horários e alcançar um público global são alguns dos atrativos irresistíveis para quem busca independência financeira. Para entender mais sobre o interesse dos brasileiros sobre o assunto, a Semrush, plataforma de monitoramento de visibilidade online e criação de marketing de conteúdo, produziu um estudo a partir da análise de quais foram as principais buscas na internet sobre o tema em âmbito nacional.



Segundo marca, as buscas pelo termo “como ganhar dinheiro na internet” saltaram de 165 mil em abril de 2022 para 201 mil em abril de 2023, um aumento de 21.8%. Se comparado com o interesse geral, sem a especificação da palavra “internet”, os números são bem menores: “como ganhar dinheiro” registrou 40.5 mil buscas em abril deste ano, ou seja, a procura por renda extra online foi 396.30% maior no mesmo período.

“O interesse da população em ganhar dinheiro na internet reflete o comportamento do usuário por novas fontes de renda e por maior liberdade financeira. Com bom conteúdo e as boas estratégias fundamentadas em dados é sim possível vingar negócios lucrativos online e é esse sonho que se reflete no aumento de buscas”, aponta Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush no Brasil.

No estudo, a plataforma ainda notou o aumento de buscas por termos relacionados a games e apps: “jogos para ganhar dinheiro via pix” (+1986.21%), “aplicativos para ganhar dinheiro” (+173.4%), “jogos para ganhar dinheiro” (+82.43%).

“Nesse ponto, entretanto, o aumento dessas buscas específicas por aplicativos e jogos online para ganhar dinheiro reflete a busca do usuário por uma fonte rápida de ganho de lucros, ainda que pequeno. Muita gente já joga algo no seu tempo livre, e pode estar disposta a trocar de aplicativo para ganhar pequenos valores em outros. Porém, é preciso ter cuidado para não cair em golpes e armações”, finaliza Casagrande.