O que é pani puri, comida de rua indiana homenageada no Google

A página inicial do Google nesta quarta-feira (12) mostra um doodle (versão do logotipo do buscador) que leva a um jogo online inspirado no pani puri, uma comida de rua popular no sul da Ásia, principalmente na Índia.







Também conhecido como gol gappa, puchka e pakodi, o pani puri é um bolinho frito oco que pode ser recheado com ingredientes como água saborizada, chutney, batata, grão-de-bico e cebola.





O Google explicou a homenagem à iguaria em seu blog sobre doodles:





"Neste dia em 2015, em Indore, Madhya Pradesh [Índia], um restaurante chamado Indori Zayka & Dainik Bhaskar conquistou o recorde mundial por servir o maior número de sabores de pani puri, oferecendo 51 opções, sob a orientação do chef Neha Shah."





Há várias teorias, inclusive mitológicas, sobre a origem do pani puri. Uma delas aponta que ele remonta ao Império Mogol, do século 16 ao século 19, período durante o qual o Taj Mahal foi construído.