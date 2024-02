Justiça Eleitoral está preparada para combater fake news, afirma juíza de Londrina

Apesar de as eleições municipais ocorrerem apenas em outubro deste ano, os eleitores e futuros candidatos precisam se atentar ao calendário da Justiça Eleitoral. Para tirar seu título ou regularizar a situação eleitoral, assim como alterar endereço e locais de votação, o prazo final é 8 de maio.





A data é a mesma para os jovens emitirem seus títulos. Em 2022, durante as eleições gerais, houve uma mobilização nacional da Justiça Eleitoral para estimular a participação da juventude no pleito. A tendência, explica a juíza da 146ª zona eleitoral de Londrina, Claudia Catafesta, é que isso ocorra novamente - com a realização de campanhas nas escolas e na comunidade, por exemplo.

“Se o cidadão, o eleitor puder se antecipar e deixar isso resolvido para não perder o prazo e não enfrentar aquelas filas que a gente vê no penúltimo e último dia da regularização [é melhor]", diz a magistrada, citando que o momento do voto é o maior "exercício de cidadania".





De olho nas eleições, um período central é a janela partidária, que ocorre de 7 de março a 5 de abril. É o momento em que vereadores e vereadoras podem trocar de partido sem perder o mandato. Já a data-limite para estabelecer filiação partidária e domicílio eleitoral é 6 de abril, seis meses antes do pleito.

As convenções para formação de coligações e escolha de candidatos poderão ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto. O registro das candidaturas vai até 15 de agosto.





Questionada sobre a atuação da Justiça Eleitoral na preparação do pleito, Catafesta ressalta que o trabalho é “ininterrupto” e que, ao seu lado, uma juíza e dois juízes estão à frente das outras zonas eleitorais da cidade.

A magistrada aponta que a Justiça Eleitoral tem expertise no combate às fake news e que isso tem melhorado ano a ano. O mesmo vale para a IA (Inteligência Artificial) classificada como "nociva" pela juíza. “Essa é a informação que recebemos ontem [quinta-feira, 15] do atual presidente [do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson]. Essa foi a resposta dele, que a Justiça Eleitoral está preparada e se preparando cada vez mais para essa situação”, acrescenta.





O Tribunal possui o projeto Gralha Confere, que recebe dúvidas da população sobre conteúdos que envolvem o processo eleitoral, a segurança do voto e a legitimidade da Justiça Eleitoral, publicados em sites e nas redes sociais. Para utilizar, basta salvar o número (41) 3330-8500 no celular e enviar uma mensagem para o contato por WhatsApp.





