Concurso da prefeitura de Londrina divulga cargos e banca organizadora

O concurso da prefeitura de Londrina definiu os cargos que estarão no certame e a organizadora. A escolhida é a Fundação Fafipa (de Apoio ao Campus de Paranavaí - Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí), pelo critério de dispensa de licitação, conforme documento publicado no diário oficial do município da última quinta-feira (15).





Assim, o próximo passo é a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos dias. Em seguida, deve ser confirmada a data precisa de início da seleção. Em janeiro deste ano, já havia sido anunciada a previsão de publicar o edital de abertura de inscrições ainda em fevereiro.

Publicidade

Publicidade





Ainda que a prefeitura não tenha anunciado oficialmente a oferta de vagas, o documento antecipa os cargos que serão contemplados. Veja:





Gestor de Comunicação Serviço de Jornalismo;

Publicidade

Gestor Social - Serviço de Terapia Ocupacional;

Gestor Social - Serviço Social;

Publicidade

PSPAMCMSO - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Controle Médico em Saúde Ocupacional;

PSPAFIS - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Fisioterapia;

Publicidade

PSPAMCA - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Cardiologia;

PSPAMDERM - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Dermatologia;

Publicidade

PSPAMEN - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Endocrinologia;

PSPAMINFEC Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Infectologia;

Publicidade

PSPAMNP - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Neuropediatria;

PSPAMPE - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Pediatria;

Publicidade

PSPAMPS - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Psiquiatria;

PSPAMRE - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Reumatologia;

PSPAMUR Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina em Urologia;

PSPAMCG - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina Geral;

PSPAMGI - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Medicina Ginecológica;

PSPAODO - Promotor de Saúde Pública - Serviço de Odontologia;

TSRU01 - Técnico de Saúde em Radiologia - Assistência Técnica de Radiologia.





Com informações da JC Concursos.