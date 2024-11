Leilão dos Correios com fritadeira elétrica recebe lances até segunda (4); veja detalhes dos lotes

O novo leilão dos Correios, que acontece entre os dias 4 e 5 de novembro, disponibilizará mais de 160 mil itens "esquecidos". Do total, 27 lotes com valores iniciais entre R$ 978,17 e R$ 129.378,48 poderão ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas.





O arremate do leilão é feito por lote inteiro, assim, não é possível comprar itens isolados.





O prazo para envio de propostas será encerrado às 9h de segunda-feira (4). Aqueles que não enviarem, não poderão participar da disputa. O edital com todas as informações sobre a licitação pode ser acessado no Licitações-e pelo número 1052752, que deve ser inserido na caixa de texto localizada na coluna à direita do site.





Os lotes têm a partir de 908 itens e contam com produtos de diferentes áreas, como casa e utensílios, bijuteria, equipamentos digitais e artigos para veículos. O maior deles é o lote 18, que tem peças femininas e masculinas, roupas infantis, calçados, itens de academia e outros. O lance inicial do lote é de R$ 16.336,57.





Todos os produtos leiloados são considerados refugos, nome dado a objetos que tiveram tentativas de entrega frustradas e que não foram reclamados pelo destinatário nem pelo remetente no prazo de 90 dias estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor.





A disputa será dividida em dois dias, com os 20 primeiros lotes sendo liberados às 14h do 4 e os outros sete no dia 5, a partir das 9h. O edital do leilão permite que ofertas sejam feitas para mais de um lote.





Reivindicações após a venda não poderão ser realizadas -mesmo se algum item for encontrado danificado.

Empregados ou dirigentes da empresa não poderão participar da licitação. Também não serão aceitas propostas daqueles que tenham relação de parentesco com empregado cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pelo leilão.





QUAIS SÃO OS ITENS DOS LOTES?





Lote 1 - Casa e utensílios do lar

Total de itens: 1.435 Lance mínimo: R$ 987,17 Composto por: quatro air fryers, dez fritadeiras, dez aspiradores de pó, seis batedeiras, seis cafeteiras, sete chaleiras, cinco chuveiros, sete escovas de cabelo, 12 escovas de dentes elétricas, cinco jogos de cama, oito liquidificadores, quatro micro-ondas, três secadores de cabelo, entre outros.





Lote 4 - Peças e acessórios para veículos

Total de itens: 3.333 Lance mínimo: R$ 31.156,31 Composto por itens como: 46 amortecedores, três aquecedores, sete câmaras de ar, 36 capacetes, quatro correntes, dez escapamentos, 32 faróis de carro, 16 lanternas de bicicleta, 102 rastreadores automotivos, 22 retrovisores, cinco volantes, entre outros.





Lote 5 - Casa e utensílios do lar

Total de itens: 6.800 Lance mínimo: R$ 10.056,75 Composto por: oito abajures, duas air fryers, cinco árvores de natal, dez balanças, quatro chaleiras elétricas, 13 chapinhas, cinco chuveiros, 24 copos térmicos, 19 discos de vinil, três ferros de passar roupa, dois fogões elétricos, nove jogos de cama, dez jogos de panela, três kits de churrasco, seis liquidificadores, cinco panelas de pressão, seis ventiladores, entre ouros.





Lote 19 - Equipamentos

Total de itens: 12.556 Lance mínimo: R$ 64.821,22 Composto por: quatro antenas, 67 anzóis de pesca, 15 balanças, 151 brocas, dez caixas de som, quatro câmeras fotográficas, quatro flautas, 20 joelheiras, 53 lanternas, 53 máquinas de cartão, 33 microfones, 210 tripés, entre outros. Lote 20 - Equipamentos

Total de itens: 8.596 Lance mínimo: R$ 129.378,48 Composto por: seis caixas de som, dez câmeras de vigilância, 25 controles de portão automático, oito controles remotos, 11 depiladores elétricos, 218 fontes de tatuagem, 31 lanternas, 33 luzem de led, 78 máquinas de cartão, 14 máquinas de tatuagem, 730 massageadores, dez medidores de pressão, 17 roteadores, entre outros.





COMO PARTICIPAR?





Para participar, os interessados devem se cadastrar na mesma plataforma de acesso ao edital e seguir o passo a passo:





Acesse o site Licitações-e; Vá em "Pesquisa avançada"; Clique em "Pesquisar por identificador"; Preencha o campo "nº da licitação" com o número da licitação, que é 1052752; Consulte os itens disponíveis no pregão desejado; Clique em "Sala de Disputa" no topo da página; Acompanhe o pregão e envie sua proposta.





COMO SE CADASTRAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E?





Para utilizar o sistema Licitações-e é necessário fazer o cadastro em uma agência do Banco do Brasil, depois disso, o caminho é diferente para clientes correntistas e não correntistas.





PARA FORNECEDORES CORRENTISTAS:





Dirija-se à sua agência de relacionamento e solicite seu registro no sistema; Firme termo de adesão ao regulamento; Em caso de pessoa jurídica: Escolha representante (pessoa física), que será registrado no sistema e reconhecido como legítimo para realizar negócios em seu nome e sob sua responsabilidade. Nos casos em que ele não seja correntista do banco, deverá fornecer cópia e original da identidade, do CPF e comprovante de residência.





PARA FORNECEDORES NÃO CORRENTISTAS:





Dirija-se à sua agência de relacionamento e solicite seu registro no sistema; Para pessoa jurídica: Forneça cópia e documento original do Contrato Social, do CNPJ e dos documentos pessoais dos sócios; Nomeie representante (pessoa física), que será registrado no sistema e reconhecido como legítimo para realizar negócios em seu nome e sob sua responsabilidade. Nos casos em que ele não seja correntista do Banco, deverá fornecer cópia e original da identidade, do CPF e comprovante de residência. O termo de adesão ao regulamento e o termo de nomeação de representante podem ser obtidos na página do Licitações-e, na Internet, opção "Solicitação de Credenciamento no Licitações", ou diretamente nas agências do Banco. Para pessoa física: Forneça original e cópia do documento de Identidade, CPF e comprovante de residência; Firme termo de adesão ao regulamento.





PAGAMENTO





Para que a compra dos lotes arrematados seja finalizada, os representantes legais deverão efetuar um pagamento de adiantamento (5% do valor do lote) até um dia útil depois da solicitação do licitador no sistema.





O restante do pagamento deverá ocorrer no prazo que está no edital da licitação. A retirada dos bens só será liberada após ter sido comprovada a efetivação do respectivo pagamento integral.





Caso o prazo de pagamento seja ultrapassado, é possível que o licitante perca o valor pago e o direito à aquisição dos lotes.





No momento da retirada dos itens é necessário apresentar:





Documento de identidade (RG) e CPF Comprovante de pagamento (depósito na conta indicada) Se for pessoa jurídica, a cópia ou o original do contrato social da empresa ao qual é sócio Quem quiser conferir os lotes presencialmente pode realizar visitas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8h às 11h e das 13h às 16h. É necessário agendar pelo telefone (11) 4313-8087 ou pelo email [email protected]





O edifício está localizado na rua Mergenthaler, 592, 3º andar, bloco 3, Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Outras dúvidas sobre o leilão podem ser esclarecidas pelo e-mail: [email protected]









