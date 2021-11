Leilão une arte e solidariedade em prol do Hospital do Câncer de Londrina

O Hospital do Câncer de Londrina vai realizar um leilão de obras de arte de artistas renomados de Londrina para arrecadar fundos à instituição. Marcado para o dia 4 de dezembro, às 15 horas, na modalidade on-line, o leilão ocorrerá no site www.jeleiloes.com.br da JE Leilões.

A ideia de realizar o evento surgiu quando a construtora Plaenge fez ao hospital a doação de mais de 40 quadros que fizeram parte da decoração de alguns apartamentos decorados. São obras de renomados artistas plásticos, como Regina Menezes, José Gonçalves, Carão, Paolo Ridolfi, David Wang, Udhi Jozzolino, J.Ari, Mayumi Luppi e Olavo Gomes.

Todas as obras estarão expostas na Central de Decorados Plaenge (Av Madre Leônia Milito, 1700) de 23 de novembro a 4 de dezembro, data do encerramento dos lances do leilão.





O Hospital do Câncer é uma instituição filantrópica que atende quase 200 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná. Os cerca de 1100 funcionários atendem mais de 1600 procedimentos diários. “Todo paciente que vem ao hospital já chega diagnosticado com algum tipo de câncer e não deixamos de atender, mesmo que sem o custeio do SUS. Por isso as campanhas de arrecadação de fundos são tão importantes”, explica Iracema Fabian, coordenadora da captação de recursos e voluntariado do hospital.





Ela destaca que hoje, 95% dos atendimentos são para pacientes do SUS, que fazem procedimentos como consultas, exames de sangue, raio x, mamografia, endoscopia, ultrassonografia, ressonância magnética, cintilografia, tomografia, cirurgias, quimio e radioterapia sem custos. “Dependemos da ajuda da comunidade para acolher e prestar atendimento humanizado e de qualidade à população carente, buscando tratamento e cura”, reforça.

“Somos muito gratos à comunidade de Londrina e região que sempre atende às campanhas do Hospital, colaborando para manter a qualidade do nosso atendimento. Quem gosta de arte não pode perder a oportunidade de adquirir uma obra de um artista consagrado e ainda ajudar a instituição. Os pacientes agradecem!”





Serviço





- Leilão em prol do Hospital do Câncer de Londrina





- De 23 de novembro a 4 de dezembro, com encerramento às 15 horas





- Obras de arte de Regina Menezes, José Gonçalves, Carão, Paolo Ridolfi, David Wang, Udhi Jozzolino, J.Ari, Mayumi Luppi e Olavo Gomes





- As obras estarão expostas na Central de Decorados Plaenge de 23 de novembro a 4 de dezembro (Av Madre Leônia, 1700)