Londrina promove Banco da Valores para trabalhadores com deficiência

No dia 29 de setembro, última sexta-feira do mês, das 8h às 12h, será realizado o tradicional Dia D do Trabalhador com Deficiência. A ação da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda de Londrina visa a inclusão social e produtiva da PcD (pessoa com deficiência) e reúne empresas e candidatos na sede da secretaria. Além da intermediação de mão de obra que ocorre no dia do evento, a edição deste ano vai contar com uma novidade: o Banco de Valores.





A ideia do Banco de Valores é oportunizar a todos a participação nos processos seletivos, mesmo aqueles que não conseguirem ir ao evento. A Secretaria do Trabalho criou um formulário online para que os trabalhadores PcD cadastrem suas informações. Esses dados serão compilados e apresentados às empresas em forma de currículo no Dia D. Para acessar o formulário, basta entrar no site https://bit.ly/valoresPCD

A iniciativa do Banco de Valores é resultado da troca de ideias com a comunidade surda, e secretaria decidiu estender para todo o público PcD. Os trabalhadores relataram que por diferentes motivos – como mau tempo, dificuldades de locomoção e compromissos médicos no dia do evento – muitos não conseguiam comparecer ao Dia D e acabavam não tendo a oportunidade de participar dos processos seletivos realizados. Com o cadastro prévio, todos que inserirem suas informações terão seu currículo encaminhado aos recrutadores que estarão no evento.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, acredita que o Banco pode ser um grande ativo no âmbito da empregabilidade PcD. “Ampliamos as chances dos trabalhadores e, mesmo após o Dia D, teremos uma série de candidatos que estão em busca da inserção produtiva para conectarmos com os empregadores quando as empresas demandarem esse perfil de funcionário. É uma ação que começa no Dia D, mas se desdobra de forma permanente”, observou.

Mesmo com o Banco, Santos incentivou os trabalhadores para que não deixem de ir ao evento. “O Banco de Valores vem para ampliar as possibilidades de quem não pode ir até o Dia D. Mas o evento é pensado com muito carinho para os trabalhadores e convidamos todos a comparecer. Nosso prédio tem acessibilidade, contamos com apoio de intérpretes de Libras, trazemos profissionais de RH para já começar a seleção e quem sabe até fazer a contratação no dia do evento. Então, se você puder, não deixe de viver essa experiência de olho no olho com o recrutador porque isso pode fazer toda a diferença”, aconselhou.





SERVIÇO

Dia D do Trabalhador com Deficiência





Quando: 29 de setembro





Onde: Rua Pernambuco, 162 – sede da SMTER





Horário : 8h às 12h