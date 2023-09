4ª Expo CIEE Virtual terá maratona com mais de 10 mil vagas de estágio e aprendizagem

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná) terá uma maratona de 10 mil vagas de estágio e aprendizagem espalhadas por todo o Brasil na 4ª Expo CIEE Virtual, que acontece a partir desta segunda (18) a sexta-feira (22). Além das vagas, os visitantes que estão em busca da primeira oportunidade no mundo do trabalho poderão fazer oficinas de currículos on-line e simulação de entrevista com especialistas.

Na área “Quero Trabalhar”, na plataforma da Expo CIEE, os inscritos vão encontrar um espaço reservado para procurar e se candidatar às oportunidades que mais se relacionam ao perfil, podendo contar com um atendimento personalizado via chat. No espaço, ainda é possível tirar dúvidas a respeito dos processos seletivos.

Os cursos com mais oportunidades de vagas de estágio são Administração, Ensino Médio, Educação, Marketing e Contabilidade.





Já para aprendizagem, as áreas do Arco Administrativo, Auxiliar de Produção, Logística, Operador de Caixa e Vendedor são as que mais ofertam vagas.

Os inscritos têm à disposição 40 palestras sobre diversos assuntos no intuito de fornecer informações valiosas e fundamentais àqueles que buscam se aprofundar no mundo do trabalho. E para dar voz a estes assuntos, a feira estudantil conta com palestrantes de grandes empresas como Bradesco, Ifood, LinkedIn, 99, Nestlé, EBAC, Unilever, Machado Meyer, 99jobs, Bayer, entre muitos outros.

As palestras estão divididas nos pilares de Trabalho & Carreira, Saúde & Bem-estar, Educação & Aprimoramento e Futuro & Tecnologia; passando pelos temas de trabalho na era digital, finanças pessoais, direcionamento profissional, futuro do trabalho e até mesmo saúde mental no início da carreira. Os visitantes poderão acompanhar bate-papo a respeito do “Trampo na era digital”, “IA Generativa, oportunidades e desafios”, “Inovação é só tecnologia?”, “Futuro & Tecnologia”, entre outros, que discutirão o importante papel que a tecnologia desempenha nas profissões e no futuro do trabalho.

O direcionamento profissional é um dos temas que terá destaque com uma gama de palestras como "E esse tal de networking?! Por que construir relações na área Tech?", “Carreiraflix: como vender o seu talento como se fosse a sua série preferida”, “Como eu descobri o que queria fazer quando crescesse”, “Como construir um perfil campeão”, entre muitas outras que se dividem nos cinco dias de evento.

A 4ª. Expo CIEE Virtual tem também a proposta de promover uma experiência única para cada um dos visitantes e conta com um assistente de trilha virtual que guia o estudante para as palestras que mais se adequam aos seus objetivos e preferências pessoais.

A mais recente edição da Expo CIEE Virtual contabilizou mais de 60 mil inscritos. A expectativa deste ano é manter o volume de inscrições.

As inscrições são gratuitas e estão abertas no site: www.expociee.com.br. No espaço, os interessados também terão oportunidade de acompanhar todas as novidades preparadas para o evento.