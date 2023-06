Londrina: Shopping arrecada alimentos e peças de inverno para a AME

Até o dia 25 de junho, quem tiver cobertores, casacos, meias, gorros e outras peças quentinhas que estejam em bom estado para doação pode levar até o ponto de coleta do Catuaí Londrina. O shopping está promovendo uma Campanha do Agasalho e também de arrecadação de alimentos não perecíveis como açúcar, farinha de trigo, óleo, feijão e macarrão.





Tudo o que for arrecadado será destinado à AME - Associação Mãos Estendidas - entidade sem fins lucrativos que atende há 20 anos pessoas em situação de vulnerabilidade no Conjunto Novo Amparo, Santa Luzia e Jardim Felicidade. A AME foca suas ações na educação e na proteção social de crianças e adolescentes com idade entre 5 e 15 anos, oferecendo diversas atividades no contraturno escolar, além de disponibilizar também, diariamente, refeições para as famílias que moram no entorno.





